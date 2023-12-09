Цифровой рубль: Экономисты поспорили о заинтересованности россиян в виртуальной валюте

56% опрошенных отметили, что оплачивают покупки пластиковыми картами, но имеют запас наличных. Из них 10% респондентов заявили о готовности перевести свои деньги в цифровой формат.

Генеральный директор маркетплейса Григорий Бурденко назвал достоинствами цифрового рубля то, что его нельзя порвать, потерять или получить сдачу фальшивыми деньгами.

«Учитывая эти аспекты, можно предположить, что новый вид денег станет популярным средством оплаты повседневных расходов», - цитирует Бурденко «Газета.Ru».

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Руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН сказал, что в глобальном смысле введение цифрового рубля может решить проблемы российской торговли.

«Введение цифрового рубля решит проблемы российской торговли. Так можно создать еще одну валюту. Можно будет расширить её торговое применение, не имея валюты БРИКС. Тогда все будет нормально и с торговлей, и с возможностями Банка России и Российского государства», - заявил экономист.

Банк России разработал правила и требования, по которым как оператор платформы цифрового рубля будет взаимодействовать с пользователями.Так, пользователи цифрового рубля для открытия счета и проведения операций должны быть зарегистрированы в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также иметь простую электронную подпись. Информация опубликована на портале проектов и нормативно правовых актов и на сайте ЦБ.









