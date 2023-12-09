Цифровой рубль: Экономисты поспорили о заинтересованности россиян в виртуальной валюте
Экономисты поспорили о ценности цифрового рубля для жителей России.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в следующем году каждый сможет открыть цифровой кошелек, чтобы платить цифровыми рублями. По его словам, это такой же рубль, который можно обменять и на наличные, и на безналичные рубли, передает РИА Новости.
Закон о цифровом рубле вступил в силу 1 августа. Пилот новой валюты запущен 15 августа, сообщает «Радиоточка НСН».
Более половины (56%) россиян знают о цифровом рубле, который готовят к внедрению в стране, и планируют воспользоваться этим платежным средством в будущем. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на результаты опроса, проведенного Банком Синара.
Специалисты опросили респондентов старше 18 лет по всей России, исследование проводилось 11-17 августа онлайн-методом.
Как выяснилось, 68% опрошенных знают, что цифровые рубли будет выпускать Банк России. Лишь 41,3% респондентов понимают, где именно будет храниться цифровая валюта. При этом 18% граждан полагают, что сложности при использовании цифрового рубля могут быть связаны с техническими проблемами: неработающим смартфоном или отсутствием интернета.
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в интервью НСН заявил, что цифровой рубль не вызовет интереса у россиян.
«Цифровой рубль в том виде, как его сейчас позиционирует ЦБ, интереса у наших граждан не вызовет... Плюс по безопасности есть вопросы. Закон про иностранные цифровые валюты нужен, учитывая что много стран нас обгоняет по темпам внедрения, и мы, благодаря ЦБ, плетемся в хвосте. Так что, принятие этих законов ничего не изменит на рынке», - , - сказал собеседник НСН.
Перейти на цифровой рубль и полностью отказаться от использования наличных денег готовы 10% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру».
20% респондентов назвали наличные основным средством платежа. 24% заявили, что полностью от них отказались.
56% опрошенных отметили, что оплачивают покупки пластиковыми картами, но имеют запас наличных. Из них 10% респондентов заявили о готовности перевести свои деньги в цифровой формат.
Генеральный директор маркетплейса Григорий Бурденко назвал достоинствами цифрового рубля то, что его нельзя порвать, потерять или получить сдачу фальшивыми деньгами.
«Учитывая эти аспекты, можно предположить, что новый вид денег станет популярным средством оплаты повседневных расходов», - цитирует Бурденко «Газета.Ru».
{{related_post_gkAm@jW4P}}
Руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН сказал, что в глобальном смысле введение цифрового рубля может решить проблемы российской торговли.
«Введение цифрового рубля решит проблемы российской торговли. Так можно создать еще одну валюту. Можно будет расширить её торговое применение, не имея валюты БРИКС. Тогда все будет нормально и с торговлей, и с возможностями Банка России и Российского государства», - заявил экономист.
Банк России разработал правила и требования, по которым как оператор платформы цифрового рубля будет взаимодействовать с пользователями.Так, пользователи цифрового рубля для открытия счета и проведения операций должны быть зарегистрированы в государственной Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а также иметь простую электронную подпись. Информация опубликована на портале проектов и нормативно правовых актов и на сайте ЦБ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Официально без запретов: В «Слове пацана» не нашли нарушений
- Милонов предложил запретить в России движение чайлдфри
- Суд арестовал директора охраняющего гимназию в Брянске ЧОПа
- МЧС предупредило об аномальных морозах в Москве
- Цифровой рубль: Экономисты поспорили о заинтересованности россиян в виртуальной валюте
- Вооруженные силы РФ нанесли удар по местам производства боеприпасов ВСУ
- «Срочная операция»: Леонид Агутин прокомментировал свою госпитализацию
- Шольц заявил, что России не стоит рассчитывать на прекращение помощи Украине
- Рекордсмен мира по плаванию Колесников отказался от участия в Олимпиаде
- СМИ: Роскомнадзор не нашел нарушений в сериале «Слово пацана»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru