Кондратьев: Атаковавшие Ижевск дроны ВСУ могли дозаправлять в России

Атаковавшие Ижевск украинские беспилотники «Лютый» могли быть запущены с украинской территории с дозаправкой на территории России. Об этом заявил основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академи Максим Кондратьев в интервью aif.ru.

Три человека погибли в результате удара по предприятию в Ижевске

По мнению Кондратьева, Ижевск находится слишком далеко от украинской границы, при этом траектория полета дронов довольно извилистая. Кроме того, невозможен запуск БПЛА «Лютый» из фуры, подчеркнул он.

«Моя гипотеза заключается в том, что эти дроны взлетают с территории Украины, приземляются где-то на территории России, отстаиваются, заправляются, взлетают и летят дальше», — предположил Кондратьев.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в результате атаки вражеских беспилотников в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые. Сотрудники атакованного предприятия эвакуированы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:АтакаВСУБеспилотникиИжевск

Горячие новости

Все новости

партнеры