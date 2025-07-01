Кондратьев: Атаковавшие Ижевск дроны ВСУ могли дозаправлять в России

По мнению Кондратьева, Ижевск находится слишком далеко от украинской границы, при этом траектория полета дронов довольно извилистая. Кроме того, невозможен запуск БПЛА «Лютый» из фуры, подчеркнул он.

«Моя гипотеза заключается в том, что эти дроны взлетают с территории Украины, приземляются где-то на территории России, отстаиваются, заправляются, взлетают и летят дальше», — предположил Кондратьев.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в результате атаки вражеских беспилотников в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые. Сотрудники атакованного предприятия эвакуированы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

