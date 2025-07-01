Житель Москвы подаст в суд на Netflix из-за плагиата в «Игре в кальмара»
Житель Москвы, гендиректор PR-агентства Consigliere Дмитрий Скрипниченко заявил в интервью изданию «Газета.Ru», что обнаружил нарушение авторских прав в третьем сезоне сериала Netflix «Игра в кальмара» и намерен подать на стриминговый сервис в суд совместно с командой юристов.
По его словам, музыкальный фрагмент из сериала сильно схож с мелодией советского композитора Микаэла Таривердиева из фильма «17 мгновений весны». Скрипниченко добавил, что юристы подготовили документы для искового заявления и анализируют эпизод.
«Ты включаешь третий сезон сериала “Игра в кальмара” и слышишь, по сути, переработанный трек из всем известного советского фильма “17 мгновений весны”. У меня складывается ощущение, что происходит незаконное использование композиции, которое никто не замечает», – отметил пиарщик.
Он также отметил, что, возможно, обратится в международные организации по авторским правам. Скрипниченко заверил, что подаст жалобу на стриминговый сервис в ближайшее время.
Ранее компания по производству товаров для серфинга Lost International обвинила певицу Леди Гагу в плагиате. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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