Путин и Макрон провели телефонные переговоры

По мнению Путина, урегулировать конфликт на Украине необходимо комплексно, устраняя первопричины боевых действий и опираясь на реалии на земле.

Кроме того, Путин и Макрон обсудили положение на Ближнем Востоке на фоне ирано-израильского конфликта и атак США на объекты Ирана. Президенты России и Франции согласились с тем, что важно уважать права Ирана на мирный атом и выполнение обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия, в частности, сотрудничество с МАГАТЭ. Российский и французский лидер указали на необходимость дипломатического урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.

В ходе разговора Путин и Макрон условились продолжать сотрудничество по возможной координации позицию по урегулированию ближневосточных конфликтов. Кроме того, лидеры двух стран подчеркнули особую ответственность Парижа и Москвы за поддержание мира и безопасности как постоянных членов Совбеза ООН.

Ранее Макрон заявил о необходимости пересмотра подходов к будущему диалогу с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

