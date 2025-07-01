Путин и Макрон провели телефонные переговоры
Российский лидер Владимир Путин провел первый почти за три года телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщило РИА Новости.
В беседе президент России сделал акцент на украинском конфликте, указав на то, что противостояние Москвы и Киева произошло из-за политики Запада, на протяжении многих лет создававшего антироссийский плацдарм на Украине, а сейчас затягивающего боевые действия.
По мнению Путина, урегулировать конфликт на Украине необходимо комплексно, устраняя первопричины боевых действий и опираясь на реалии на земле.
Кроме того, Путин и Макрон обсудили положение на Ближнем Востоке на фоне ирано-израильского конфликта и атак США на объекты Ирана. Президенты России и Франции согласились с тем, что важно уважать права Ирана на мирный атом и выполнение обязательств по договору о нераспространении ядерного оружия, в частности, сотрудничество с МАГАТЭ. Российский и французский лидер указали на необходимость дипломатического урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.
В ходе разговора Путин и Макрон условились продолжать сотрудничество по возможной координации позицию по урегулированию ближневосточных конфликтов. Кроме того, лидеры двух стран подчеркнули особую ответственность Парижа и Москвы за поддержание мира и безопасности как постоянных членов Совбеза ООН.
Ранее Макрон заявил о необходимости пересмотра подходов к будущему диалогу с Россией. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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