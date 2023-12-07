Путин заявил, что мировую экономику ожидает «настоящая революция»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мировую экономику в ближайшие годы ожидает настоящая революция, сообщает пресс-служба Кремля.

В Госдуме рассказали о применении блокчейна на предприятиях

В ходе выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!» он указал, что в результате будет подорвана монополия крупных западных банков.

Глава государства пояснил, что это произойдёт в силу более широкого использования таких решений, как блокчейн и цифровые валюты центральных банков.

«Да и западные банки, как мы видим, тоже не в самом хорошем состоянии находятся. Во всяком случае некоторые из них, это точно», - добавил российский лидер.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство и Банк России подготовили пошаговый план для запуска трансграничных расчетов на базе блокчейна с использованием цифровых активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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