Путин заявил, что мировую экономику ожидает «настоящая революция»

В ходе выступления на форуме ВТБ «Россия зовет!» он указал, что в результате будет подорвана монополия крупных западных банков.

Глава государства пояснил, что это произойдёт в силу более широкого использования таких решений, как блокчейн и цифровые валюты центральных банков.

«Да и западные банки, как мы видим, тоже не в самом хорошем состоянии находятся. Во всяком случае некоторые из них, это точно», - добавил российский лидер.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство и Банк России подготовили пошаговый план для запуска трансграничных расчетов на базе блокчейна с использованием цифровых активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

