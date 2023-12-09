Силуанов заявил, что в 2024 году россияне смогут пользоваться цифровыми рублями
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в следующем году каждый сможет открыть цифровой кошелек, чтобы платить цифровыми рублями, передает РИА Новости.
По его словам, это такой же рубль, который можно обменять и на наличные, и на безналичные рубли.
Около 30 российских банков в 2024 году будут задействованы в пилотировании цифрового рубля, а в 2025 году начнется его более масштабное использование. Такое заявление ранее сделала первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова, слова которой приводит РИА Новости.
Она отметила, что сейчас в пилоте 13 банков, программа идет четко по плану. По словам Скоробогатовой, уже 15 банков готовы ко «второй волне», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Историка моды Васильева попросили проверить из-за осуждения СВО
- Определен состав команды Путина на президентских выборах
- СМИ: Трамп впервые обогнал Байдена в предвыборных опросах
- В Белом доме оценили участие Путина в президентских выборах в 2024 году
- Силуанов заявил, что в 2024 году россияне смогут пользоваться цифровыми рублями
- Умер литературный критик и профессор ВШЭ Андрей Немзер
- В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбирать и хранить мандарины
- В новых регионах разрешили регистрировать автомобили без ОСАГО
- Замдиректора брянской гимназии после стрельбы школьницы задержали
- Боец ВСУ, актер Василий Кухарский из «Возвращения Мухтара» умер после ранения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru