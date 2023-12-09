Силуанов заявил, что в 2024 году россияне смогут пользоваться цифровыми рублями

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в следующем году каждый сможет открыть цифровой кошелек, чтобы платить цифровыми рублями, передает РИА Новости.

По его словам, это такой же рубль, который можно обменять и на наличные, и на безналичные рубли.

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Около 30 российских банков в 2024 году будут задействованы в пилотировании цифрового рубля, а в 2025 году начнется его более масштабное использование. Такое заявление ранее сделала первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова, слова которой приводит РИА Новости.

Она отметила, что сейчас в пилоте 13 банков, программа идет четко по плану. По словам Скоробогатовой, уже 15 банков готовы ко «второй волне», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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