Силуанов заявил, что в 2024 году россияне смогут пользоваться цифровыми рублями

Около 30 российских банков в 2024 году будут задействованы в пилотировании цифрового рубля, а в 2025 году начнется его более масштабное использование. Такое заявление ранее сделала первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова, слова которой приводит РИА Новости.

Она отметила, что сейчас в пилоте 13 банков, программа идет четко по плану. По словам Скоробогатовой, уже 15 банков готовы ко «второй волне», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

