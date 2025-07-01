Новостройки в городах-миллионниках подорожали на 4,6%

Лидером по темпам роста является Казань (прирост на 12,4%, до 255 тысячи рублей). На втором месте расположился Воронеж (плюс 8,1%, до 135,4 тысячи рублей), на третьем — Москва (цены выросли на 6,9%, до 584 рублей за квадратный метр).

При этом в Ростове-на-Дону квартиры в новостройках подорожали лишь на 0,1% (до 149,9 тысячи рублей за «квадрат»), а в Самаре цена на жилье в новых домах незначительно снизилась (на 0,5%, до 145,5 тысячи рублей).

Ранее эксперт в сфере недвижимости Олег Бендриков заявил, что в Москве минимальная стоимость квартиры начинается от 7,2 миллиона рублей, наличие метро рядом добавляет к стоимости еще минимум миллион. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

