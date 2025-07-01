Новостройки в городах-миллионниках подорожали на 4,6%
Квартиры в новых домах в российских города-миллионниках в среднем выросли в цене на 4,6% в 2025 году, до 200,8 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на исследование аналитиков платформы bnMAP.pro.
Лидером по темпам роста является Казань (прирост на 12,4%, до 255 тысячи рублей). На втором месте расположился Воронеж (плюс 8,1%, до 135,4 тысячи рублей), на третьем — Москва (цены выросли на 6,9%, до 584 рублей за квадратный метр).
При этом в Ростове-на-Дону квартиры в новостройках подорожали лишь на 0,1% (до 149,9 тысячи рублей за «квадрат»), а в Самаре цена на жилье в новых домах незначительно снизилась (на 0,5%, до 145,5 тысячи рублей).
Ранее эксперт в сфере недвижимости Олег Бендриков заявил, что в Москве минимальная стоимость квартиры начинается от 7,2 миллиона рублей, наличие метро рядом добавляет к стоимости еще минимум миллион. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
- Туманов назвал самые опасные для урожая народные средства
- Новостройки в городах-миллионниках подорожали на 4,6%
- В зоне СВО наметились два ключевых направления
- Спецборт МЧС вылетел в Ижевск за пострадавшими при ударе ВСУ
- Кондратьев: Атаковавшие Ижевск дроны ВСУ могли дозаправлять в России
- Путин и Макрон провели телефонные переговоры
- Юрист рассказал, какой штраф грозит Мэйби Бэйби и Доре после доноса Инстасамки
- Житель Москвы подаст в суд на Netflix из-за плагиата в «Игре в кальмара»
- Киселев раскритиковал желание Армении отказаться от российского ТВ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru