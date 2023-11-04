Неосязаемый рубль: Россияне предпочитают безналичные платежи

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме в июне отметила, что ЦБ изменит прогноз, ранее на конец года он составлял 80%, передает ТАСС. Теперь, по словам Скоробогатовой, ожидается, что безналичные расчеты продолжат рост и составят к концу 2023 года 83-84%.



По мнению директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николая Комлева, чем больше в России будет рынок безналичных платежей, тем больше будет расти процент любых махинаций в интернете, нужно быть бдительными и не открывать ссылки, которые присылают неизвестные люди, рассказал он НСН.



«Если платежи переходят в онлайн-сервисы все больше, и государство нас туда подталкивает, то и мошенники туда уходят. Чем больше у нас будет рынок безналичных платежей, тем больший будет процент любых махинаций. Нужно никому не верить и все проверять. Мы все в какой-то момент стали очень сильно доверять тому, что нам пишут в Telegram, в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Нужно немножко себе ввести в правило привычку: если вам бросают ссылку, не нужно тут же кликать на нее и переходить по ней. Не все, что вам предлагают, нужно пробовать», - сказал Комлев.