Неосязаемый рубль: Россияне предпочитают безналичные платежи
Россияне предпочитают пользоваться безналичными платежами, хотя мало интересуются цифровым рублем.
Доля безналичных оплат в России превысила 80%, заявил глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, такие показатели сформировались благодаря продвинутой финансовой системе в стране. Набиуллина отметила, что 10 лет назад безналичной оплатой пользовались лишь 25% россиян.
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме в июне отметила, что ЦБ изменит прогноз, ранее на конец года он составлял 80%, передает ТАСС. Теперь, по словам Скоробогатовой, ожидается, что безналичные расчеты продолжат рост и составят к концу 2023 года 83-84%.
По мнению директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николая Комлева, чем больше в России будет рынок безналичных платежей, тем больше будет расти процент любых махинаций в интернете, нужно быть бдительными и не открывать ссылки, которые присылают неизвестные люди, рассказал он НСН.
«Если платежи переходят в онлайн-сервисы все больше, и государство нас туда подталкивает, то и мошенники туда уходят. Чем больше у нас будет рынок безналичных платежей, тем больший будет процент любых махинаций. Нужно никому не верить и все проверять. Мы все в какой-то момент стали очень сильно доверять тому, что нам пишут в Telegram, в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Нужно немножко себе ввести в правило привычку: если вам бросают ссылку, не нужно тут же кликать на нее и переходить по ней. Не все, что вам предлагают, нужно пробовать», - сказал Комлев.
Руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН сказал, что в глобальном смысле введение цифрового рубля может решить проблемы российской торговли.
«Введение цифрового рубля решит проблемы российской торговли. Так можно создать еще одну валюту. Можно будет расширить её торговое применение, не имея валюты БРИКС. Тогда все будет нормально и с торговлей, и с возможностями Банка России и Российского государства», - заявил экономист.
Депутаты Госдумы приняли закон, благодаря которому в России станет возможным внедрение цифрового рубля и осуществления с его помощью безналичных расчетов. Юрий Припачкин сообщил, что пока создание цифрового пространства для рубля идет медленно.
Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в интервью НСН заявил, что цифровой рубль не вызовет интереса у россиян.
«Это и не хорошо, и не плохо. Просто идет работа по построению цифрового пространства. Правда, медленно и хаотично. Цифровой рубль в том виде, как его сейчас позиционирует ЦБ, интереса у наших граждан не вызовет. Внедрять его надо в бюджетном процессе, но пока непонятно подходит ли он для этого, потому что в его технологии важна окраска цифрового рубля для отслеживания всех платежей. Из документов ЦБ это не ясно», - сказал собеседник НСН.
Ранее сегодня глава «Сбербанка Герман Греф в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что два года хватит на то, чтобы создать конкурента платежной системы «Мир». По его словам, это можно будет сделать, если появится желание перейти на более рыночный и конкурентный механизм, а также при согласии Центробанка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru