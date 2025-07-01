Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

В результате взрыва беспилотника ВСУ поблизости от коммерческого объекта в поселке Октябрьский (Белгородский район, Белгородская область) пострадала местная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородской области умер пострадавший после атаки БПЛА двухлетний ребенок

Пострадавшая была госпитализирована в городскую больницу №2 Белгорода с осколочными ранениями руки и головы, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой. Ей оказывают всю необходимую помощь.

Также пострадали фасад и остекление здания и два автомобиля.

Ранее две женщины были ранены в Шебекино в результате атаки дрона на автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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