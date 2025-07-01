Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Пострадавшая была госпитализирована в городскую больницу №2 Белгорода с осколочными ранениями руки и головы, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой. Ей оказывают всю необходимую помощь.

Также пострадали фасад и остекление здания и два автомобиля.

Ранее две женщины были ранены в Шебекино в результате атаки дрона на автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

