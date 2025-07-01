Женщина пострадала при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
В результате взрыва беспилотника ВСУ поблизости от коммерческого объекта в поселке Октябрьский (Белгородский район, Белгородская область) пострадала местная жительница. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Пострадавшая была госпитализирована в городскую больницу №2 Белгорода с осколочными ранениями руки и головы, баротравмой и закрытой черепно-мозговой травмой. Ей оказывают всю необходимую помощь.
Также пострадали фасад и остекление здания и два автомобиля.
Ранее две женщины были ранены в Шебекино в результате атаки дрона на автомобиль. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru