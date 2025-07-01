Второе же направление — фронт от Покровска до Константиновки, при этом окружать будут одновременно населенные пункты Покровск и Мирноград, перерезая пути снабжения ВСУ.

Продвижение в сторону Константиновки, по мнению Норина, свидетельствует о начале боев за Славянско-Краматорскую агломерацию. «Это будет выглядеть как медленное поджимание. В том числе через Покровск, но скорее уже со стороны Торецка. Цель этих мероприятий — оторвать Константиновку от Славянско-Краматорской агломерации, изолировать и вынудить противника к сдаче», — подчеркнул Норин, отметив, что на это уйдет не один месяц.

Положение ВСУ, по данным военкора, ухудшается: количество дезертиров в украинской армии увеличивается, растет и нехватка резервов.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что российские военные установили контроль над всей территорией, сообщило издание «Известия».

