Юрист рассказал, какой штраф грозит Мэйби Бэйби и Доре после доноса Инстасамки

После доноса рэп-исполнительницы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) певица Мэйби Бэйби (Виктории Лысюк) и Доре (Дарья Шиханова) грозит административная ответственность. Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» заявил адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро МКМ Геннадий Кузьмин.

«Если подтвердится информация, которую опубликовала Инстасамка у себя в Telegram-канале в отношении таких артистов (не знаю, можно ли применить слово «артист» к этим людям), как Дора и Мэйби Бэйби, то указанным лицам грозит административная ответственность», — заявил Кузьмин.

Суд взыскал с сети «Ёбидоёби» 300 тысяч рублей за использование трека Инстасамки

Юрист отметил, что певиц могут оштрафовать на сумму от 2500 рублей за пропаганду иноагентов. Кроме того, их могут по итогам проверки обвинить и в пропаганде ЛГБТ (движение запрещено на территории России и признано террористическим и экстремистским), которая влечет за собой штраф в размерез до 100 тысяч рублей. Может грозить Лысюк и Шихановой и штраф за пропаганду наркотиков (4000-5000 рублей).

Напомним, Инстасамка обвинила коллег по сцене в предательстве России и лицемерии. Так, в последний альбом Доры включены каверы рэпера FACE (признан иноагентом), раскритиковавшего СВО, и группы «Валентин Стрыкало». Певица Мэйби Бэйби, по мнению Зотеевой, занимается пропагандой «разного рода экстремистской» деятельности.

Ранее Арбитражный суд столицы взыскал с ресторана сети суши «Ёбидоёби» 300 тысяч рублей компенсации за по иску директора Инстасамки за использование трека певицы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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