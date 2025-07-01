Юрист рассказал, какой штраф грозит Мэйби Бэйби и Доре после доноса Инстасамки
После доноса рэп-исполнительницы Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) певица Мэйби Бэйби (Виктории Лысюк) и Доре (Дарья Шиханова) грозит административная ответственность. Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» заявил адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро МКМ Геннадий Кузьмин.
«Если подтвердится информация, которую опубликовала Инстасамка у себя в Telegram-канале в отношении таких артистов (не знаю, можно ли применить слово «артист» к этим людям), как Дора и Мэйби Бэйби, то указанным лицам грозит административная ответственность», — заявил Кузьмин.
Юрист отметил, что певиц могут оштрафовать на сумму от 2500 рублей за пропаганду иноагентов. Кроме того, их могут по итогам проверки обвинить и в пропаганде ЛГБТ (движение запрещено на территории России и признано террористическим и экстремистским), которая влечет за собой штраф в размерез до 100 тысяч рублей. Может грозить Лысюк и Шихановой и штраф за пропаганду наркотиков (4000-5000 рублей).
Напомним, Инстасамка обвинила коллег по сцене в предательстве России и лицемерии. Так, в последний альбом Доры включены каверы рэпера FACE (признан иноагентом), раскритиковавшего СВО, и группы «Валентин Стрыкало». Певица Мэйби Бэйби, по мнению Зотеевой, занимается пропагандой «разного рода экстремистской» деятельности.
Ранее Арбитражный суд столицы взыскал с ресторана сети суши «Ёбидоёби» 300 тысяч рублей компенсации за по иску директора Инстасамки за использование трека певицы. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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