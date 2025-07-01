Туманов назвал самые опасные для урожая народные средства

Так, «садовым бредом» назвал Туманов советы опрыскивать пасленовые растворов из меда и молока для защиты от фитофторы. По мнению агронома, такой «коктейль» лишь привлечет насекомых к растениям после дождей.

Губительным для томатов и баклажанов является и раствор соды — сода для растений ядовита. Не лучшим решением будет и полив растений пивом, чтобы защитить их от фитофторы. Скорее можно будет увидеть обратный эффект — пиво и пивные дрожжи, по словам Туманова, являются благодатной средой для возбудителя фитофторы.

Ранее генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий заявила, что плодовые и ягодные растения развиваются медленнее из-за прохладной погоды, в связи с этим урожай стартует на несколько недель позже обычного. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

