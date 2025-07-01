Туманов назвал самые опасные для урожая народные средства

Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов заявил изданию aif.ru, что некоторые народные средства могут нанести урожаю на даче серьезный урон.

От весенних заморозков сильнее всего пострадал урожай юга России

Так, «садовым бредом» назвал Туманов советы опрыскивать пасленовые растворов из меда и молока для защиты от фитофторы. По мнению агронома, такой «коктейль» лишь привлечет насекомых к растениям после дождей.

Губительным для томатов и баклажанов является и раствор соды — сода для растений ядовита. Не лучшим решением будет и полив растений пивом, чтобы защитить их от фитофторы. Скорее можно будет увидеть обратный эффект — пиво и пивные дрожжи, по словам Туманова, являются благодатной средой для возбудителя фитофторы.

Ранее генеральный директор ИА FruitNews, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий заявила, что плодовые и ягодные растения развиваются медленнее из-за прохладной погоды, в связи с этим урожай стартует на несколько недель позже обычного. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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