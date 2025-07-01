Спецборт МЧС вылетел в Ижевск за пострадавшими при ударе ВСУ
Жителей Ижевска, пострадавших при ударе ВСУ, доставят в Москву спецбортом МЧС России в сопровождении врачей Минздрава и отряда «Центроспас», а также психологов. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.
Уточняется, что борт самолета Ил-76 оснащен специальными медицинскими модулями и современным оборудованием.
ВСУ атаковали одно из предприятий Ижевска утром 1 июля тяжелыми беспилотниками. В результате инцидента погибли три человека, пострадали 35 человек.
Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академи Максим Кондратьев заявил, что атаковавшие Ижевск украинские беспилотники «Лютый» могли быть запущены с украинской территории с дозаправкой на территории России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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