ЦБ: В пилотировании цифрового рубля задействуют около 30 банков в 2024 году

Она отметила, что сейчас в пилоте 13 банков, программа идет четко по плану. По словам Скоробогатовой, уже 15 банков готовы ко «второй волне».

Ранее сообщалось, что более половины (56%) россиян знают о цифровом рубле, который готовят к внедрению в стране, и планируют воспользоваться этим платежным средством в будущем, передает «Радиоточка НСН».

