ЦБ: В пилотировании цифрового рубля задействуют около 30 банков в 2024 году

Около 30 российских банков в 2024 году будут задействованы в пилотировании цифрового рубля, а в 2025 году начнется его более масштабное использование. Такое заявление сделала первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова, слова которой приводит РИА Новости.

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Она отметила, что сейчас в пилоте 13 банков, программа идет четко по плану. По словам Скоробогатовой, уже 15 банков готовы ко «второй волне».

Ранее сообщалось, что более половины (56%) россиян знают о цифровом рубле, который готовят к внедрению в стране, и планируют воспользоваться этим платежным средством в будущем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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