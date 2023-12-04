ЦБ: В пилотировании цифрового рубля задействуют около 30 банков в 2024 году
Около 30 российских банков в 2024 году будут задействованы в пилотировании цифрового рубля, а в 2025 году начнется его более масштабное использование. Такое заявление сделала первый зампред Центробанка РФ Ольга Скоробогатова, слова которой приводит РИА Новости.
Она отметила, что сейчас в пилоте 13 банков, программа идет четко по плану. По словам Скоробогатовой, уже 15 банков готовы ко «второй волне».
Ранее сообщалось, что более половины (56%) россиян знают о цифровом рубле, который готовят к внедрению в стране, и планируют воспользоваться этим платежным средством в будущем, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ: В пилотировании цифрового рубля задействуют около 30 банков в 2024 году
- Российское оборудование 5G и 6G-Ready введут в опытную эксплуатацию до 2035 года
- Число получающих пособие по безработице москвичей за год уменьшилось на 36,3%
- Калягин передал СТД новому руководству в «боеспособном состоянии»
- Утерянную картину Боттичелли стоимостью в миллионы евро нашли в доме в Неаполе
- Вице-премьер Абрамченко поручила увеличить производство курицы и яиц
- В регионах России откроют школы короткого метра в 2024 году
- На Украине с начала спецоперации возбудили почти 1500 дел о госизмене
- Президент Болгарии наложил вето на предоставление Украине списанных БТР
- Ущерб от шторма в Севастополе оценили в 6,5 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru