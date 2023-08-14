Сменить наличные на цифровой рубль готовы 10% россиян
Перейти на цифровой рубль и полностью отказаться от использования наличных денег готовы 10% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру».
20% респондентов назвали наличные основным средством платежа. 24% заявили, что полностью от них отказались.
56% опрошенных отметили, что оплачивают покупки пластиковыми картами, но имеют запас наличных. Из них 10% респондентов заявили о готовности перевести свои деньги в цифровой формат.
Генеральный директор маркетплейса Григорий Бурденко назвал достоинствами цифрового рубля то, что его нельзя порвать, потерять или получить сдачу фальшивыми деньгами.
«Учитывая эти аспекты, можно предположить, что новый вид денег станет популярным средством оплаты повседневных расходов», - цитирует Бурденко «Газета.Ru».
Банк России запустит пилот цифрового рубля 15 августа. Регулятор будет тестировать открытие кошельков, переводы между клиентами и оплату товаров и услуг, сообщает «Радиоточка НСН».
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