Киселев раскритиковал желание Армении отказаться от российского ТВ

По его словам, в этом случае «армянский мир сузится».

«Во всех странах, где это уже произошло, жизнь стала хуже», — заключил Киселёв.

Ранее спикер Национального собрания Армении Ален Симонян предложил обсудить вопрос о приостановке вещания в стране российских телеканалов, так как некоторые из них «позволяют себе вмешиваться во внутренние дела республики», пишут «Известия».

