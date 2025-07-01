Киселев раскритиковал желание Армении отказаться от российского ТВ
1 июля 202519:02
Отмена вещания в Армении российских телеканалов никого не сделает счастливым. Об этом в беседе с NEWS.ru заяваил гендиректор медиахолдинга «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.
По его словам, в этом случае «армянский мир сузится».
«Во всех странах, где это уже произошло, жизнь стала хуже», — заключил Киселёв.
Ранее спикер Национального собрания Армении Ален Симонян предложил обсудить вопрос о приостановке вещания в стране российских телеканалов, так как некоторые из них «позволяют себе вмешиваться во внутренние дела республики», пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru