Экономист назвал цифровой рубль альтернативой единой валюте БРИКС

Руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН заявил, что новая валюты в виде цифрового рубля решит проблемы российской торговли.


Руководитель Центра политэкономических исследований, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН сказал, что введение цифрового рубля может решить проблемы российской торговли.

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«Введение цифрового рубля решит проблемы российской торговли. Так можно создать еще одну валюту. Можно будет расширить её торговое применение, не имея валюты БРИКС. Тогда все будет нормально и с торговлей, и с возможностями Банка России и Российского государства», - заявил экономист.

Накануне эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов в пресс-центре НСН отметил, что для создания единой валюты БРИКС нужно решить ряд проблем, с которыми столкнулись страны-участницы.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на расчеты в национальных валютах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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