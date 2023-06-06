Экономист назвал цифровой рубль альтернативой единой валюте БРИКС

«Введение цифрового рубля решит проблемы российской торговли. Так можно создать еще одну валюту. Можно будет расширить её торговое применение, не имея валюты БРИКС. Тогда все будет нормально и с торговлей, и с возможностями Банка России и Российского государства», - заявил экономист.

Накануне эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Калянов в пресс-центре НСН отметил, что для создания единой валюты БРИКС нужно решить ряд проблем, с которыми столкнулись страны-участницы.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что страны БРИКС ускорились в вопросе перехода на расчеты в национальных валютах, передает «Радиоточка НСН».

