«Газпром» объявил о новой остановке «Северного потока» на профилактику

Компания «Газпром» объявила о новой остановке «Северного потока» для проведения профилактических работ. Об этом сообщает РБК.

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Обозначенные сроки - с 31 августа на трое суток. Отмечается, что поставки газа на этот период будут приостановлены.

В компании добавили, что работы будут выполняться по текущему контракту на техобслуживание со специалистами компании Siemens.




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазпромСеверный Поток
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