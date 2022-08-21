СМИ: ФРГ ждет рекордная за 70 лет инфляция без российского газа

Он предупредил, что сложности с цепочками снабжения и геополитическая напряженность, вероятно, сохранятся. Также Нагель напомнил, что Россия резко сократила поставки газа, а его стоимость, как и электроэнергия, выросла больше, чем ожидалось.

Глава регулятора ожидает, что проблема высокой инфляции будет беспокоить Германию и в предстоящем году. Следующей зимой вероятна рецессия.

Ранее в Польше заявили, что Германия движется к изоляционизму, оказавшись в «геополитической ловушке», определяемой интересами США и Китая.

