СМИ: ФРГ ждет рекордная за 70 лет инфляция без российского газа
Глава Центробанка ФРГ Иоахим Нагель заявил о необходимости поднимать ключевую ставку, так как страна впервые за 70 лет столкнулась с двузначной инфляцией, сообщает Financial Times.
Он предупредил, что сложности с цепочками снабжения и геополитическая напряженность, вероятно, сохранятся. Также Нагель напомнил, что Россия резко сократила поставки газа, а его стоимость, как и электроэнергия, выросла больше, чем ожидалось.
Глава регулятора ожидает, что проблема высокой инфляции будет беспокоить Германию и в предстоящем году. Следующей зимой вероятна рецессия.
Ранее в Польше заявили, что Германия движется к изоляционизму, оказавшись в «геополитической ловушке», определяемой интересами США и Китая.
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