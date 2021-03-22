Песков прокомментировал угрозу отключения России от SWIFT

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязана принимать во внимание «все возможные угрозы со стороны Запада», сообщает ТАСС.

По его словам, не следует исключать, в том числе, и отключение РФ от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

«Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно США, продолжаются, продолжаются по нарастающей», - подчеркнул Песков, добавив, что действия Запада «носят необоснованный и непредсказуемый характер».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для снижения санкционных рисков следует переходить к расчётам в национальных и мировых валютах, альтернативных доллару, сообщает RT. По словам министра, это позволит не зависеть от «причуд» западных партнёров.

