В МИД РФ сообщили о плане действий при отключении от SWIFT
Стало известно о плане действий в случае, если Россия будет отключена от платежной системы SWIFT, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Александра Панкина.
По его словам, в таком случае российские власти задействуют другие возможности. По словам замглавы ведомства, вопрос о возможных партнерах на случай разработки альтернативы SWIFT пока не обсуждается.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в России могут ограничить возможность использования платежных систем Visa и Mastercard из-за санкций.
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» допустил, что это действительно может произойти.
Тосунян подчеркнул, что финансовый рынок не должен быть заложником политики.
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