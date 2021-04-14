В МИД РФ сообщили о плане действий при отключении от SWIFT

Стало известно о плане действий в случае, если Россия будет отключена от платежной системы SWIFT, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Александра Панкина.

«Самокастрация SWIFT». Банкир о возможном отключении России от Visa и Mastercard

По его словам, в таком случае российские власти задействуют другие возможности. По словам замглавы ведомства, вопрос о возможных партнерах на случай разработки альтернативы SWIFT пока не обсуждается.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в России могут ограничить возможность использования платежных систем Visa и Mastercard из-за санкций.

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» допустил, что это действительно может произойти.

Тосунян подчеркнул, что финансовый рынок не должен быть заложником политики.

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