В МИД РФ сообщили о плане действий при отключении от SWIFT

По его словам, в таком случае российские власти задействуют другие возможности. По словам замглавы ведомства, вопрос о возможных партнерах на случай разработки альтернативы SWIFT пока не обсуждается.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в России могут ограничить возможность использования платежных систем Visa и Mastercard из-за санкций.

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» допустил, что это действительно может произойти.

Тосунян подчеркнул, что финансовый рынок не должен быть заложником политики.

