Карты на стол. Донбасс может сделать Россию безVISAвой

США и НАТО перебрасывают войска из Северной Америки к российским границам. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе, - заявил министр обороны Сергей Шойгу на совещании в Североморске. Всего в непосредственной близости от границ России будут базироваться 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, включая стратегическую авиацию, - сообщил Шойгу. По его словам, этой весной пройдут самые масштабные за последние 30 лет учения Defender Europe - 2021. Таких не бывало со времен «холодной войны».

Тем временем, в Брюссель, в штаб-квартиру НАТО летят министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен. С генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом они обсудят «борьбу с дестабилизирующим поведением России». Буквально накануне в интервью телеканалу NBC, Блинкен напомнил слова президента США Джо Байдена, который пригрозил Москве «последствиями», если в случае эскалации в Донбассе Россия поведет себя «агрессивно и безответственно».

Политику США в отношении России заклеймил на днях министр иностранных дел Сергей Лавров, назвав ее «тупой». Представитель Кремля, комментируя столь резкое высказывание главы МИДа, сглаживать углы не стал, сказав, что «министр как всегда меток в своих формулировках». И, как сообщил сегодня Сергей Шойгу, Россия перебросила к своим западным границам две армии и три соединения Воздушно-десантных войск.

Впрочем, несмотря на подчеркнуто жесткую риторику и широкомасштабные военные приготовления, до открытого вооруженного конфликта между Россией и НАТО дело не дойдет просто потому, что это не нужно ни одной из сторон. В отличие от визуализации опасности такой войны. Погромыхав гусеницами, США и НАТО заявят, что показали Москве, какой сокрушительный удар она получит в случае «безответственного поведения». А Кремль получит «средство наглядной агитации» для предвыборного призыва сплотиться перед внешней угрозой.

На экономическом «фронте» дела могут пойти куда хуже, поскольку взаимное бряцание оружием наладить отношения вряд ли поможет. России этот «ренессанс холодной войны» может аукнуться лишением ряда благ цивилизации, которые давно стали неотъемлемой частью жизни и рядовых граждан и участников международных экономических отношений. Например, платежных систем. Ограничение использования платежных систем VISA и Mastercard в России не исключил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А накануне Сергей Лавров заявил о возможности отказа от контролируемых Западом платежных систем. С той стороны границы про эти меры тоже помнят: на днях глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер призвал к тому, чтобы в случае эскалации отключить Россию от международной платежной системы SWIFT.

Войны, конечно, не будет. Но VISA, возможно, тоже.

