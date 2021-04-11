В Европарламенте призывают к ужесточению санкций ЕС и США против России

«Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации», — считает Вебер.

Парламентарий утверждает, что Москва якобы снова взяла курс на создание опасных провокаций на Донбассе. Он также полагает, что испытанием для Запада является потенциальное перемещение российских войск к границе Украины.

«Ответ на это должен быть недвусмысленным и сильным», — цитирует заявление Вебера Газета.ru.

Ранее в Германии, Франции и США выразили обеспокоенность по поводу данных о перемещениях российских войск вблизи границ Украины. В европейских странах Москву призвали объяснить свои действия.

Как ранее предположил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков на пресс-конференции НСН, в случае начала масштабной войны на Донбассе это станет ещё одним весомым поводом для масштабных санкций против России и ряда действий против нее в других регионах – в Сирии, на Кавказе и других.

«В случае использования ржавого украинского ножа против России США только выиграют, а украинских солдат им не жалко от слова совсем», - сказал Стрелков.

