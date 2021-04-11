В Европарламенте призывают к ужесточению санкций ЕС и США против России
Лидер Европейской народной партии в Европейском парламенте Манфред Вебер требует ужесточить антироссийские санкции Европы и Соединенных Штатов Америки. По его мнению, Россия способствует эскалации конфликта на Донбассе и ухудшению состояния здоровья Алексея Навального, сообщает ТАСС.
«Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации», — считает Вебер.
Парламентарий утверждает, что Москва якобы снова взяла курс на создание опасных провокаций на Донбассе. Он также полагает, что испытанием для Запада является потенциальное перемещение российских войск к границе Украины.
«Ответ на это должен быть недвусмысленным и сильным», — цитирует заявление Вебера Газета.ru.
Ранее в Германии, Франции и США выразили обеспокоенность по поводу данных о перемещениях российских войск вблизи границ Украины. В европейских странах Москву призвали объяснить свои действия.
Как ранее предположил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков на пресс-конференции НСН, в случае начала масштабной войны на Донбассе это станет ещё одним весомым поводом для масштабных санкций против России и ряда действий против нее в других регионах – в Сирии, на Кавказе и других.
«В случае использования ржавого украинского ножа против России США только выиграют, а украинских солдат им не жалко от слова совсем», - сказал Стрелков.
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