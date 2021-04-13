«Самокастрация SWIFT». Банкир о возможном отключении России от Visa и Mastercard

Тосунян заявил, что, несмотря на масштабность проблемы, российская финансовая система способна с ней справиться.

«Проблема, конечно, масштабная, но мы запустили свою платежную систему, и она добилась больших успехов за последние годы. И платежная система «Мир», и внутренние системы быстрых платежей хорошо проявляют себя. Мы за короткий промежуток времени приняли меры, которые в случае возникновения угроз минимизируют риски платежей. Это все равно урон, потому что возможность широкого выбора платежных систем - это один из элементов нашей нормальной работы. У какой-то группы владельцев карт будет дискомфорт, но ничего такого, чтобы ждать, что наша финансовая система прямо встанет и умрет. Даже если бы такая угроза была сверхвысокой, так шантажировать неправильно ни одну страну, ни один сегмент банковского рынка», - сообщил специалист.

Также президент Ассоциации российских банков дал совет, что делать гражданам, когда даже в Кремле не исключают возможности отключения от банковских систем.

«Я думаю, что карта «Мир» есть у каждого, так что в истерику впадать не надо. Проблемы могут возникнуть у тех, кто находиться за границей с картами Visa и Mastercard. Я не думаю, что это будет смертельно. Бог даст день, Бог даст пищу. Я надеюсь, что отключение не произойдет в одночасье. В конечном счете, надо иметь другие платежные средства кроме лимитированных у нас карт Visa и Mastercard», - посоветовал Тосунян.

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в эфире НСН оценил возможное отключение России от SWIFT.

