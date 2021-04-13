«Самокастрация SWIFT». Банкир о возможном отключении России от Visa и Mastercard

Президент Ассоциации российских банков заявил «Радиоточке НСН», что при отключении России западный финансовый рынок навредит в первую очередь себе.

В России могут ограничить возможность использования платежных систем Visa и Mastercard из-за санкций, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» допустил, что это действительно может произойти.

«Когда в финансовый рынок начинает вмешиваться политика, теоретически становится возможным все. Н это будет очень опрометчивым шагом и для Visa, и для Mastercard, и вообще в целом для западного финансового рынка. Будет, конечно, очень неадекватный и недальновидный поступок, потому что политика должна заниматься политикой, а финансовый рынок - это часть жизненного организма всего международного сообщества, которое должно жить по своим экономическим и социальным и гуманитарным законам», - отметил он.

Российским банкам могут перекрыть кислород

Тосуян подчеркнул, что финансовый рынок не должен быть заложником политики.

«И если кто-то из участников рынка позволит себе такое, как в свое время Visa и Mastercard, когда в 2014 году на два дня было отключение, то потом поймет, что это релевантно отсечению самому себе руки или пальца. Это неадекватные действия. Я очень надеюсь, что возобладает инстинкт самосохранения, здравый смысл и понимание, что нельзя финансовый рынок доводить до такой крайностей сработают. Я отрицательно отношусь даже к самому обсуждению таких тем. Закрывать работы финансовых институтов тем более по собственной воле - это самокастрация. Для любой финансовой международной организации это недопустимо. В том числе я имею в виду и SWIFT», - заявил эксперт.

Российским банкам могут перекрыть кислород

Тосунян заявил, что, несмотря на масштабность проблемы, российская финансовая система способна с ней справиться.

«Проблема, конечно, масштабная, но мы запустили свою платежную систему, и она добилась больших успехов за последние годы. И платежная система «Мир», и внутренние системы быстрых платежей хорошо проявляют себя. Мы за короткий промежуток времени приняли меры, которые в случае возникновения угроз минимизируют риски платежей. Это все равно урон, потому что возможность широкого выбора платежных систем - это один из элементов нашей нормальной работы. У какой-то группы владельцев карт будет дискомфорт, но ничего такого, чтобы ждать, что наша финансовая система прямо встанет и умрет. Даже если бы такая угроза была сверхвысокой, так шантажировать неправильно ни одну страну, ни один сегмент банковского рынка», - сообщил специалист.

Также президент Ассоциации российских банков дал совет, что делать гражданам, когда даже в Кремле не исключают возможности отключения от банковских систем.

«Я думаю, что карта «Мир» есть у каждого, так что в истерику впадать не надо. Проблемы могут возникнуть у тех, кто находиться за границей с картами Visa и Mastercard. Я не думаю, что это будет смертельно. Бог даст день, Бог даст пищу. Я надеюсь, что отключение не произойдет в одночасье. В конечном счете, надо иметь другие платежные средства кроме лимитированных у нас карт Visa и Mastercard», - посоветовал Тосунян.

Ранее зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в эфире НСН оценил возможное отключение России от SWIFT.

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ФОТО: pxhere.com
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