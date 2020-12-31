США потеряют рубильник. В Госдуме оценили возможное отключение России от SWIFT

России предрекли "невиданные" новые санкции при новом президенте США Джо Байдене. Эксперты считают, что американцы могут отключить Россию от системы обмена банковской информацией SWIFT.

Зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в эфире НСН рассказал, что Россия готова к такому сценарию.

«Центробанк России уже подготовился к такому сценарию. Уже создана собственная система межбанковских переводов, она отработана с китайскими партнерами и со многими партнерами из ШОС. Любые ограничения могут принести определенные негативные последствия, могут быть сложности во взаимодействии с американскими и европейскими партнерами, но механизм преодоления такого возможного недружественного шага уже разработан и он создаст предпосылки для создания альтернативной, постоянно действующей системы. К ней в дальнейшем присоединятся другие страны и в мире будет две, а может и больше таких международных систем для межбанковских расчетов», - выразил уверенность депутат.

По его словам, мир постепенно уходит от монопольных, связанных только с США или Европой финансовых систем, это же касается резервных валют и интернета.

«Ситуация, когда у американских властей есть некий рубильник, которым можно отключить все, что они захотят, постепенно уходит», - подчеркнул Свинцов.

В этой связи цифровой рубль может стать удобной системой для расчетов, отметил он. «Россия стремится создавать независимую финансовую инфраструктуру, чтобы не зависеть от глобальных корпораций, которые, как правило, принадлежат и управляются Соединенными Штатами», - заключил парламентарий.

Идея исключить Россию из системы межбанковских платежей SWIFT тиражируется в публичном пространстве уже не первый раз. В частности, такое предложение в начале декабря вносил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук из-за ситуации в Донбассе.

Поводом для ужесточения санкций против РФ может послужить недавняя хакерская атака. По данным американских СМИ, хакеры сумели взломать системы Минфина, МВБ, Минторга США, а также внутренние сети Пентагона, Минэнерго и NNSA. Газета Washington Post возложила ответственность за кибератаки на группу APT29 или Cozy Bear, которая, по данным издания, работает на российскую разведку. Позже к этим обвинениям присоединился министр юстиции США Уильям Барр.

