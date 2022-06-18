СМИ: Европа начала использовать запасенный на зиму газ

Ранее стало известно, что объемы прокачки газа во Францию, Италию, Австрию и Германию снизились на фоне решения российского «Газпрома» приостановить работу газотурбин трубопровода «Северный поток» из-за проблем с ремонтом.

Bloomberg отмечает, что впервые с середины апреля запасы топлива в европейских подземных хранилищах сократились на один процентный пункт. Обычно в летний период природный газ только закачивают и хранят объемы до зимнего пика.

По данным компании Wood Mackenzie Ltd., согласно пессимистическому прогнозу в случае полной остановки «Северного потока» Европа не сможет накопить установленный ЕС уровень запасов топлива до начала отопительного сезона. В этом случае запасы газа окажутся полностью исчерпаны к январю.

