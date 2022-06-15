«Никакого бюджета не хватит»: Израиль не сможет закрыть потребности ЕС в газе
В случае отказа от российского газа Евросоюзу ничего не остается, кроме как сократить потребление ресурса, отметил в эфире НСН Александр Фролов.
Соглашение Израиля об экспорте природного газа в Евросоюз через Египет не имеет никакого смысла, ни одна страна не сможет восполнить объемы, поставляемые Россией, заявил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Израиль подписал соглашение об экспорте природного газа в Евросоюз. Он будет транспортироваться в Европу через Египет, что также стало частью соглашения.
«Данный документ стоит рассматривать исключительно как декларацию. И пока не появятся заинтересованные энергетические компании, пока они не будут готовы вкладывать деньги, все это не имеет никакого смысла. А если представить себе, что какие-то объемы из Израиля пойдут через Египет в ЕС, то они составят до 10 млрд кубометров. Это означает, что эти поставки лишь компенсируют часть выпадающих объемов из добычи на территории ЕС», - сказал Фролов.
По его словам, соглашение об экспорте газа из Израиля в Евросоюз не окажет никакого влияния на рынок ЕС.
«Это соглашение никак не повлияет на рынок Евросоюза и не окажет никакого влияния на Россию. Подписавшие стороны не имеют никакого отношения к газовой сфере. До тех пор, пока соглашение с Израилем не будут подписывать энергетические компании ЕС, все эти документы не стоят ничего абсолютно. Подобные документы подписывались ранее, тогда маршрут предполагался немного другой. Подписавшие люди не обладают бюджетами, не являются представителями хозяйствующих субъектов. Они не являются лицами, ответственными за развитие энергетической сферы ЕС в рамках конкретных проектов», - указал Фролов.
При этом аналитик подчеркнул, что в случае полного отказа от российского газа Евросоюзу ничего не останется, кроме как сократить потребление ресурса.
«Вариант у Европы один – сократить потребление газа. Других вариантов нет. Евросоюз получает газ по трубопроводам, так и в сжиженном виде. По трубопроводам – в основном из России и Норвегии. Последняя не может увеличить поставки газа. Увеличить поставки газа по трубопроводам ЕС не может, а ставку он сейчас делает на сжиженный природный газ. Но в этом сегменте он ограничен имеющейся инфраструктурой и заместить российские поставки он способен в объемах до 70 млрд кубометров. Это много, но это не все объемы, поставляемые Россией», - резюмировал Фролов.
В общей сложности на конец мая без российского газа остались пять стран Евросоюза. В результате чего портфель «Газпрома» сократился примерно на 26,5 млрд кубометров в год, или на 13%.
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