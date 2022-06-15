«Никакого бюджета не хватит»: Израиль не сможет закрыть потребности ЕС в газе

Накануне Израиль подписал соглашение об экспорте природного газа в Евросоюз. Он будет транспортироваться в Европу через Египет, что также стало частью соглашения.

«Данный документ стоит рассматривать исключительно как декларацию. И пока не появятся заинтересованные энергетические компании, пока они не будут готовы вкладывать деньги, все это не имеет никакого смысла. А если представить себе, что какие-то объемы из Израиля пойдут через Египет в ЕС, то они составят до 10 млрд кубометров. Это означает, что эти поставки лишь компенсируют часть выпадающих объемов из добычи на территории ЕС», - сказал Фролов.

По его словам, соглашение об экспорте газа из Израиля в Евросоюз не окажет никакого влияния на рынок ЕС.

«Это соглашение никак не повлияет на рынок Евросоюза и не окажет никакого влияния на Россию. Подписавшие стороны не имеют никакого отношения к газовой сфере. До тех пор, пока соглашение с Израилем не будут подписывать энергетические компании ЕС, все эти документы не стоят ничего абсолютно. Подобные документы подписывались ранее, тогда маршрут предполагался немного другой. Подписавшие люди не обладают бюджетами, не являются представителями хозяйствующих субъектов. Они не являются лицами, ответственными за развитие энергетической сферы ЕС в рамках конкретных проектов», - указал Фролов.