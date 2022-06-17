Санкции Запада против Запада: Почему Канада лишает Европу газа
Аналитик Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что на фоне отказа Канады возвращать «Газпрому» турбины для «Северного потока» газопровод может окончательно прекратить свою работу.
Из-за отказа Канады возвращать «Газпрому» турбины для «Северного потока» на фоне санкций вся Европа окажется без газа, потому что российская компания не сможет запустить газопровод на полную мощность. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя канадского министерства природных ресурсов сообщило, что власти Канады ведут переговоры с Германией по вопросу турбин для российского газопровода «Северный поток». Юшков считает, что скорейшее решение этой проблемы – в интересах всей Европы.
«Здесь все будет зависеть от того, как настойчиво будут вести переговоры немцы, потому что сейчас российская сторона считает, что «мяч» на стороне Запада: что они запутались со своими санкциями, и в итоге Канада блокирует поставки газа в Германию. Потому что в концерне Siemens (занимается техобслуживанием «Северного потока» - прим. НСН), видимо, не учли, что у Канады есть санкции, которые будут препятствовать возвращению турбины из ремонта. Получается, Siemens по контракту забрал турбины «Северного потока» на регламентные работы, отправил их в Канаду, потому что они там были произведены, а те отказываются возвращать, говоря, что эти турбины вы потом отправите в Россию, против которой у нас санкции, запрещающие поставку оборудования. Это проблема Siemens: тогда им надо давать какие-то другие турбины или договариваться с Канадой. Но это действительно значимый прецедент, когда одна страна Западного мира вводит санкции против другой западной страны, де-факто лишая ее газа. Это показывает, насколько неконструктивно было вводить целым валом санкции, не делая никаких исключений. В интересах всей Европы разрешить эту ситуацию и вернуть турбины «Газпрому», чтобы он запустил «Северный поток» на полную мощность. Поэтому лоббировать против канадских санкций должен весь ЕС», - объяснил он.
По его словам, если Канада не вернет турбины, вся Европа останется без газа, цены на который и так даже в не отопительный сезон завышены.
«Ситуация будет усугубляться и дальше, а Siemens и Германии в целом нужно лоббировать отмену определенных санкций в Канаде, если они не хотят остаться с еще меньшими поставками газа. Это возможно, если канадцы не будут упираться рогом. Все понимают, что канцлера Германии Олафа Шольца за политику по этому вопросу будут критиковать. Раз они позволяют себя называть «ливерной колбасой» и критиковать, критика будет продолжаться и дальше. Но в плане экономики все прекрасно понимают, что если этот вопрос не решится, дефицит газа будет ужесточаться. Чем меньше Россия будет прокачивать по «Северному потоку», тем меньше будет газа в самой Европе, а, значит, цены будут расти. И страдать будут абсолютно все: и Германия, и Франция, и та же Украина, у который цена на импортный газ привязана к спотовым поставкам на европейском рынке. Спотовая цена сейчас $1 тысяча 300 - 1 тысяча 400 – даже зимой не всегда так было, а сейчас нет отопительного сезона, но цены огромные», - отметил Юшков.
Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации «Северный поток» может окончательно прекратить свое существование.
«До этой истории поставка российского газа через «Северный поток» в Европу была основным маршрутом. Там проходило по 200 миллионов кубов в сутки. Для сравнения, через Украину сейчас проходит порядка 40-50 миллионов кубов в сутки. Газопровод «Емал-Европа» вообще не работает, потому что поляки отобрали у «Газпрома» его долю в компании операторе польского участка газопровода. И в ответ Россия запретила иметь какие-либо отношения с этим оператором. Украина тоже перекрыла половину своих газопроводов, которые заходят на неконтролируемые ей территории, например, ЛНР, хотя там все нормально работает. Получается, что сейчас из четырех газопроводов, поставляющих российский газ в Европу, нормально работает только «Турецкий поток». «Северный поток» прекратил поставку. Если и дальше так будет продолжаться, он вообще остановится, потому что потом потребуется чинить следующие турбины, а предыдущую еще не вернули», - заключил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности.
Ранее Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что банкротство оператора «Северного потока-2» компании Nord Stream 2 AG будет стоить его кредиторам около пяти миллиардов евро, однако шансы на запуск газопровода еще остаются.
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