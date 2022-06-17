Санкции Запада против Запада: Почему Канада лишает Европу газа

По его словам, если Канада не вернет турбины, вся Европа останется без газа, цены на который и так даже в не отопительный сезон завышены.

«Ситуация будет усугубляться и дальше, а Siemens и Германии в целом нужно лоббировать отмену определенных санкций в Канаде, если они не хотят остаться с еще меньшими поставками газа. Это возможно, если канадцы не будут упираться рогом. Все понимают, что канцлера Германии Олафа Шольца за политику по этому вопросу будут критиковать. Раз они позволяют себя называть «ливерной колбасой» и критиковать, критика будет продолжаться и дальше. Но в плане экономики все прекрасно понимают, что если этот вопрос не решится, дефицит газа будет ужесточаться. Чем меньше Россия будет прокачивать по «Северному потоку», тем меньше будет газа в самой Европе, а, значит, цены будут расти. И страдать будут абсолютно все: и Германия, и Франция, и та же Украина, у который цена на импортный газ привязана к спотовым поставкам на европейском рынке. Спотовая цена сейчас $1 тысяча 300 - 1 тысяча 400 – даже зимой не всегда так было, а сейчас нет отопительного сезона, но цены огромные», - отметил Юшков.