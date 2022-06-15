Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз

Израиль подписал соглашение о поставках природного газа в Европу. Об этом сообщает телерадиокомпания «КАН».

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«Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз», - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение об экспорте ресурсов принято на фоне ситуации вокруг Украины.

Документ с трехлетним сроком действия подписали министр энергетики Израиля Карин Эльхарар и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Поставки газа будут осуществляться через Египет, пишет RT.

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