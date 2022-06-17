Bloomberg: США расходуют запасы нефти для сдерживания цен

США стремительно расходуют на продажу стратегический резерв нефти с целью сдерживания цен. Об этом сообщает аналитик Bloomberg Хавьер Блас.

При этом он считает, что Вашингтон не сможет проводить такие операции долго, так как страна сталкивается с ситуацией, при которой ограниченные ресурсы «сражаются» с урезанными поставками.

По данным источника, в 2021 году США продали почти 115 миллионов баррелей из хранилищ: а с середины мая объемы продаж вообще выросли до рекордного уровня почти в миллион баррелей в день. Отмечается, что объем проданных запасов превышает тот, что производят некоторые страны ОПЕК, например, Алжир или Ангола.