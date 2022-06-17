Bloomberg: США расходуют запасы нефти для сдерживания цен
США стремительно расходуют на продажу стратегический резерв нефти с целью сдерживания цен. Об этом сообщает аналитик Bloomberg Хавьер Блас.
При этом он считает, что Вашингтон не сможет проводить такие операции долго, так как страна сталкивается с ситуацией, при которой ограниченные ресурсы «сражаются» с урезанными поставками.
По данным источника, в 2021 году США продали почти 115 миллионов баррелей из хранилищ: а с середины мая объемы продаж вообще выросли до рекордного уровня почти в миллион баррелей в день. Отмечается, что объем проданных запасов превышает тот, что производят некоторые страны ОПЕК, например, Алжир или Ангола.
Блас заявил, что, если темпы не снизятся, к октябрю ее количество в резерве достигнет своих рекордно низких значений за последние 40 лет - 358 миллионов баррелей, и стоимость топлива увеличится. В то же время сообщается, что не вся нефть из американских запасов полностью подходит производителям.
Ранее эксперт ТПП Рустам Танкаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что новые санкции в отношении России могут взвинтить цены на нефть до $200 за баррель, при этом Москве санкции уже безразличны.
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