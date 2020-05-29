Снижение зарплат или всплеск безработицы: «Коронакризис» принёс непростой выбор

По данным российских властей, число официально зарегистрированных безработных за нерабочий период (конец марта — 12 мая) выросло на 29%, до 1,665 миллиона человек. К 27 мая их число увеличилось до 1,9 миллиона человек. При этом учёт не только официальных безработных, а фактически всех незанятых по методологии Международной организации труда даёт цифру в 4,3 миллиона человек - и это только к концу апреля.

Если брать официальную статистику за апрель, то уровень безработицы увеличился только на 1,1 процентных пункта — до 5,8%, отметил в беседе с РБК замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников. С учётом значительного спада промышленности, торговли и сферы услуг это «мизерная» реакция, сказал он. По словам эксперта, российские работодатели сейчас адаптируются к реалиям иначе: они снижают зарплаты и сокращают рабочее время. Если есть возможности удешевить рабочую силу, остаётся меньше стимулов для увольнений, объяснил Капелюшников.

Как показал недавний опрос, 58% россиян столкнулись со снижением зарплаты. Две трети респондентов крупного сервиса по поиску работы рассказали, что им урезали премиальную часть дохода.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН высказал мнение, что у большинства из тех, кто сохранил рабочее место, зарплата не восстановится до «докоронавирусного» уровня в ближайшей и среднесрочной перспективе. Будет снижаться и фактический уровень зарплат.

«Среднее медианное значение — несомненно, понизится. Многие потеряют часть своих доходов. Это относится и к тем, кто получает зарплату, и к тем, кто получает доходы от сдачи недвижимости или от предпринимательской деятельности. Например, в Москве сейчас очень резко подорожали расценки на аренду квартир. Соответственно, арендодатели либо не могут их сдать, либо получают за это меньшие деньги. Средний медианный доход снижается, и это будет продолжаться ещё в течение довольно длительного времени, поскольку быстро экономика не восстановится», - говорил он.

Снижение доходов сказывается на финансовой стратегии россиян. Они стали тратить меньше средств по кредитным картам, потому что не знают, смогут ли покрывать расходы на выплаты высокого процента. В марте-апреле жители России активно снимали средства с депозитов, в том числе валютные. Вице-президент Ассоциации российских банков, член совета директоров банка «Юнистрим» Олег Скворцов в беседе с НСН связал такое поведение как с колебаниями валютного курса, так и с тратой резервов теми, кто лишился дохода.

Российские власти пытаются остановить увольнения и облегчить участь безработных. Так, правительство выдаёт гранты пострадавшим предприятиям в размере МРОТ на сотрудника для выплаты зарплат, обещает беспроцентные кредиты для тех, кто сохранит рабочие места. Максимальное пособие по безработице увеличено до размера МРОТ, минимальное собираются увеличить с 1,5 тысяч до 4,5 тысячи рублей. Чиновники предлагают различные варианты трудоустройства безработных — например, привлечь их к строительству и работам по благоуйстройству. Высказывалась идея ввести обязательное страхование от безработицы , а также запретить работодателям увольнять работников без их согласия.

Экономист Василий Колташов в эфире НСН объяснял, что на этапе «застоя» правительство будет стараться сохранить рабочие места, а на этапе выхода из «депрессии» потребуется создание новых рабочих мест.

