Россиянам посоветовали не ждать «докоронавирусного» уровня зарплат
Доходы большинства из тех россиян, у кого они ещё есть, будут снижаться, и лишь немногие сумеют восстановить зарплатный «статус-кво», сообщил в эфире НСН экономист Денис Ракша.
За период действия ограничительных мер, связанных с коронавирусом, у 58% россиян снизилась зарплата. Об этом свидетельствуют данные крупного онлайн-сервиса по поиску работы, проводившего опрос в мае. При этом 66% рассказали, что им урезали премиальную часть дохода.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН прокомментировал эти данные и заявил, что в ближайшей перспективе ждать восстановления зарплат не стоит.
«Зарплата у этих россиян снизилась, потому что они сидят дома. Естественно, либо им совсем перестали платить, отправив в простой или в совсем неоплачиваемый отпуск, либо им платят частичную зарплату, либо они лишены всяких надбавок и бонусов.
Вернётся ли уровень зарплат к исходному уровню? В краткосрочной и среднесрочной перспективе — нет, не вернётся. Во всяком случае, у большинства из них. Часть из них просто потеряла работу, а та часть, которая не потеряла её, уже вернулась или вернётся на неё после снятия ограничений, вряд ли будет получать зарплату в том же объёме, потому что упали продажи, упал рынок, и эту зарплату их работодателям платить фактически не из чего. Подчеркну, речь идёт не о каждом из них, а о большинстве. Некоторые могут восстановить прежний уровень зарплаты, но не все», - считает он.
По мнению Ракши, фактический уровень зарплат, да и доходов россиян в целом, будет снижаться ещё долго.
«Среднее медианное значение — несомненно, понизится. Многие потеряют часть своих доходов. Это относится и к тем, кто получает зарплату, и к тем, кто получает доходы от сдачи недвижимости или от предпринимательской деятельности. Например, в Москве сейчас очень резко подорожали расценки на аренду квартир. Соответственно, арендодатели либо не могут их сдать, либо получают за это меньшие деньги. Средний медианный доход снижается, и это будет продолжаться ещё в течение довольно длительного времени, поскольку быстро экономика не восстановится», - поделился пессимистичным прогнозом собеседник НСН.
Доходы россиян в годовом выражении за второй квартал 2020 года, половину которого по всей стране действовал нерабочий режим, могут снизиться почти на 20%, предполагают экономисты Центра развития ВШЭ.
Между тем, аналитики фиксируют существенное снижение расходов по кредитным картам. Заместитель заведующего кафедрой факультета социальных наук НИУ ВШЭ Диляра Ибрагимова в эфире НСН связала такую финансовую осторожность россиян с неуверенностью в завтрашнем дне: процент по кредиткам обычно высокий, и будут ли доходы, чтобы его покрыть, многие просто не знают.
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