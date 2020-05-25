Россиянам посоветовали не ждать «докоронавирусного» уровня зарплат

Экономист Денис Ракша в эфире НСН прокомментировал эти данные и заявил, что в ближайшей перспективе ждать восстановления зарплат не стоит.

«Зарплата у этих россиян снизилась, потому что они сидят дома. Естественно, либо им совсем перестали платить, отправив в простой или в совсем неоплачиваемый отпуск, либо им платят частичную зарплату, либо они лишены всяких надбавок и бонусов.

Вернётся ли уровень зарплат к исходному уровню? В краткосрочной и среднесрочной перспективе — нет, не вернётся. Во всяком случае, у большинства из них. Часть из них просто потеряла работу, а та часть, которая не потеряла её, уже вернулась или вернётся на неё после снятия ограничений, вряд ли будет получать зарплату в том же объёме, потому что упали продажи, упал рынок, и эту зарплату их работодателям платить фактически не из чего. Подчеркну, речь идёт не о каждом из них, а о большинстве. Некоторые могут восстановить прежний уровень зарплаты, но не все», - считает он.

По мнению Ракши, фактический уровень зарплат, да и доходов россиян в целом, будет снижаться ещё долго.

«Среднее медианное значение — несомненно, понизится. Многие потеряют часть своих доходов. Это относится и к тем, кто получает зарплату, и к тем, кто получает доходы от сдачи недвижимости или от предпринимательской деятельности. Например, в Москве сейчас очень резко подорожали расценки на аренду квартир. Соответственно, арендодатели либо не могут их сдать, либо получают за это меньшие деньги. Средний медианный доход снижается, и это будет продолжаться ещё в течение довольно длительного времени, поскольку быстро экономика не восстановится», - поделился пессимистичным прогнозом собеседник НСН.

Доходы россиян в годовом выражении за второй квартал 2020 года, половину которого по всей стране действовал нерабочий режим, могут снизиться почти на 20%, предполагают экономисты Центра развития ВШЭ.

Между тем, аналитики фиксируют существенное снижение расходов по кредитным картам. Заместитель заведующего кафедрой факультета социальных наук НИУ ВШЭ Диляра Ибрагимова в эфире НСН связала такую финансовую осторожность россиян с неуверенностью в завтрашнем дне: процент по кредиткам обычно высокий, и будут ли доходы, чтобы его покрыть, многие просто не знают.

