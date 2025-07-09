СМИ: Сухогруз Eternity C затонул в Красном море из-за атаки хуситов

Греческий сухогруз Eternity C под флагом Либерии затонул в Красном море у берегов Йемена. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, ЧП произошло в результате атаки движения «Ансар Аллах» (хуситов). Проводится поисково-спасательная операция, уже спасены пять членов экипажа.

По данным Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), 7 июля корабль поразили пять снарядов, выпущенных из гранатомета. День спустя продолжилось нападение на Eternity C с небольших моторных лодок продолжилось, судно было повреждено и потеряло ход. ЧП произошло в 95 км к западу от йеменского города Ходейда.

Накануне постпред Либерии при Международной морской организации Роберт Уилмот Кпаде заявил, что при нападении на сухогруз погибли два человека. Компания-оператор судна Cosmoship Management сообщила о двух серьезно раненых моряках и двух пропавших без вести. По данным СМИ, в экипаж входили 21 филиппинец и один россиянин. Известно, что гражданин РФ получил ранения и перенес ампутацию конечности, пишет RT.

