Новости за ночь: Правительство РФ предложило устроить безработных на стройки

На этот нацпроект выделено 1,1 триллиона рублей, но деньги не раскассированы. При этом входящие в него подпроекты генерируют рабочие места, на которые можно трудоустроить людей по временным договорам, говорится в материале.

«Фактически многим людям, лишившимся работы, не принципиально, куда наниматься, лишь бы деньги платили», - заявил один из собеседников издания. Предполагается, что подключение безработных к нацпроекту позволит трудоустроить несколько десятков тысяч человек, привлекая их к строительным работам, покраске, озеленению и прочим.

Нацпроект «Жильё и городская среда» включает четыре подпроекта федерального масштаба: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

По официальным данным, уровень зарегистрированной безработицы за весенний период нерабочих дней вырос почти на 30%, до1,665 миллиона человек. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин ранее прогнозировал, что безработица в стране может подскочить почти вдвое: с 4,7% в марте до 7-8%, в худшем варианте - до 10% от экономически активного населения.