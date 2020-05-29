Новости за ночь: Минтруд предложил «карантинные» правила увольнений и простоев
Министерство труда и социальной защиты РФ предложило ввести на 2020 год особые правила взаимодействия между работодателем и работниками в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Согласно документу, в период вынужденной приостановки деятельности предприятия из-за карантина работодатель не сможет уволить или отправить в простой сотрудника по собственной инициативе, пишет РБК.
При этом запрет на сокращение численности штата не прописан: увольнения возможны по соглашению сторон или по желанию работника. Уволить в период карантина будет нельзя: если срок уведомления истекает в период действия ограничительных мер, то расстаться с сотрудником можно лишь на следующий рабочий день после их снятия, говорится в проекте постановления от Минтруда.
Кроме того, предлагается оплачивать простой из-за эпидемии в размере оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки, должностного оклада, рассчитанного пропорционально времени простоя.
В период действия карантина Минтруд также предлагает сократить сроки уведомлений об изменении условий трудового договора. Работодатель получит право переводить сотрудника на другую, не обусловленную договором работу не на месяц, как прежде, а на период до трёх месяцев.
Проект постановления правительства направлен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Как отмечают в Минтруде, документ обобщает предложения от «всех сторон социального партнёрства».
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