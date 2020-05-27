Новости за ночь: В России предложили ввести обязательное страхование от безработицы
Министерство труда и соцзащиты РФ готово поддержать идею обязательного страхования от безработицы, согласно которой работодатели будут должны делать дополнительные отчисления с зарплат. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчёт о реализации прошлогоднего соглашения между профсоюзами, объединениями работодателей и правительством.
Чиновники внесут соответствующие изменения в законодательства, если по вопросу страхования от безработицы сумеют договориться Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Консолидированной позиции пока нет: профсоюзы выступают за подобное страхование, бизнес — против. Если работодателям придётся перечислять новые взносы вдобавок к уже имеющимся, то возможно сокращение зарплат, предупреждали в РСПП.
В случае введения системы обязательного страхования от безработицы будет создан отдельный внебюджетный фонд, говорят в Минтруде. Из него и будут производиться выплаты тем, кто лишится работы.
Как напоминают эксперты, в 1990-х годах компании отчисляли на эти цели 1,5% от зарплат сотрудников в специальный фонд. Сейчас было бы достаточно отчислений в размере 0,5-1%, считает зампред ФНПР Нина Кузьмина.
Только за период нерабочих дней в апреле-мае 2020 года число официально зарегистрированных безработных в России выросло на 29%. По экспертным оценкам, в этом году показатель может увеличиться примерно в два раза относительно уровня февраля-марта.
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