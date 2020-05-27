Снятие со счетов более $1 млрд россиянами объяснили безработицей и кризисом

«В кризисные моменты люди снимают свои накопления и это естественно. Валюта то росла, то падала, а сейчас, к тому же многие не работают, а валюту держат как некий резервный депозит. Это обычное потребительское поведение», - сказал эксперт.

Он также заверил, что происходящее не приведёт к перебоям в наличии валюты в банках.

«Я не думаю, что это были существенные суммы. Да, деньги были изъяты, но есть банки, которые специализируются на том, что ввозят наличную валюту в страну. У нас были и более масштабные изъятия валюты, и даже тогда перебоев не было», - добавил Олег Скворцов.

Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН заявил, что обвал на нефтяном рынке может существенно ослабить рубль.

«Мы только через месяц узнаем, насколько упали поступления от экспорта после мартовского обвала. Всю глубину снижения валютной выручки мы ещё не увидели. Это существенный фактор, который может способствовать заметному ослаблению рубля. Поэтому нынешние цены на валютном рынке — это возможность купить валюту по достаточно хорошей цене», - сообщил экономист.

