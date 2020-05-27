Снятие со счетов более $1 млрд россиянами объяснили безработицей и кризисом
Вице-президент Ассоциации российских банков, член совета директоров банка «Юнистрим» Олег Скворцов в эфире НСН заверил, что снятие со счётов такой суммы не приведёт к перебоям в наличии валюты в банках.
В апреле этого года жители России продолжили снимать средства с депозитов – этот процесс продолжается четвертый месяц подряд. Из кредитных учреждений уже забрали 1,1 миллиарда долларов, пишет РБК, ссылаясь на статистику Банка России.
Вице-президент Ассоциации российских банков, член совета директоров банка «Юнистрим» Олег Скворцов в эфире НСН объяснил подобное поведение потребителей кризисом и тратой резервов.
«В кризисные моменты люди снимают свои накопления и это естественно. Валюта то росла, то падала, а сейчас, к тому же многие не работают, а валюту держат как некий резервный депозит. Это обычное потребительское поведение», - сказал эксперт.
Он также заверил, что происходящее не приведёт к перебоям в наличии валюты в банках.
«Я не думаю, что это были существенные суммы. Да, деньги были изъяты, но есть банки, которые специализируются на том, что ввозят наличную валюту в страну. У нас были и более масштабные изъятия валюты, и даже тогда перебоев не было», - добавил Олег Скворцов.
Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН заявил, что обвал на нефтяном рынке может существенно ослабить рубль.
«Мы только через месяц узнаем, насколько упали поступления от экспорта после мартовского обвала. Всю глубину снижения валютной выручки мы ещё не увидели. Это существенный фактор, который может способствовать заметному ослаблению рубля. Поэтому нынешние цены на валютном рынке — это возможность купить валюту по достаточно хорошей цене», - сообщил экономист.
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