Экономист объяснил, почему Силуанов не даст денег россиянам
Запуск печатного станка для увеличения рублёвой массы подхлестнул бы инфляцию, отметил в эфире НСН экономист Василий Колташов.
Российские власти не собираются поддерживать граждан в кризис прямой раздачей денег, однако их аргументы в пользу такого подхода не всегда понятны россиянам. Так, председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в апреле просто заявила, что при адресной поддержке со стороны правительства (пособия по безработице, гранты на зарплаты) в раздаче «вертолётных» денег нет необходимости. А на днях министр финансов Антон Силуанов в интервью «Ведомостям» сказал, что раздача триллионов рублей была бы возможна, если бы в России печатали резервную валюту. Рубль таковой, в отличие от американского доллара, японской иены и евро, не является.
Экономист Василий Колташов в эфире НСН отметил, что глава Минфина сказал очевидные, но непонятные широкому кругу обывателей вещи: нужно объяснять, чем резервная валюта отличается от других.
«Резервная валюта — валюта, которая опирается ещё на другие рынки, международную торговлю. Другие страны эту валюту скупают и складывают в свои кубышки — следовательно, её можно эмитировать всё больше и больше, перекидывая на эти страны свою инфляцию. Суть его (Силуанова — прим. НСН) высказывания в том, что если мы будем эмитировать рубли и вбрасывать больше и больше рублей в потребление без какого-либо позитивного эффекта с точки зрения производства, его расширения, то мы получим рост инфляции. Поскольку у нас валюта не резервная, к нам не придут соседи и не скажут: «Вы увеличиваете эмиссию, а мы будем откладывать вашу валюту и возьмём на себя вашу инфляцию». Примерно так мы брали на себя американскую инфляцию после шока 2008 года», - сказал он.
Помочь гражданам можно и без «разбрасывания» денег на домохозяйства, полагает Колташов.
«Конечно, власти могли оказать и большую поддержку, предоставив, например, продуктовые пособия практически всем гражданам, заморозив или отменив уплату счетов по ЖКХ во время нахождения на домашней самоизоляции. Но власти действуют, исходя из своего понимания возможного и допустимого», - продолжил экономист.
По мнению собеседника НСН, власти РФ сейчас «придерживают» резервы, потому что в дальнейшем расходы на перезапуск экономики возрастут и могут оказаться более эффективными.
«Принципиально важным является то, что мы всё ещё находимся на первой стадии развития событий — на стадии обвала рынка и первых ударов кризиса. Следующий этап — этап депрессии. И чиновники говорили, что пытаются разделить все наши резервы на несколько стадий, не выбрасывая их сходу, сейчас. На этапе застоя будет необходимо сохранить рабочие места, создавать новые, разрабатывать и применять механизм перезапуска экономического роста - сделать так, чтобы экономика после этого застоя начала оживать. Вот для этого ресурсы понадобятся в гораздо большем объёме, чем сейчас. И здесь расходование ресурсов может быть гораздо более продуктивным: вы создаёте мультипликативный эффект — рост и рабочие места», - пояснил Колташов.
Прямые выплаты гражданам в кризис проводятся в США, Японии, ряде стран ЕС. Ввести прямые выплаты для россиян и субсидировать оплату ЖКХ предлагали известные российские экономисты — Константин Сонин, Сергей Гуриев, Сергей Алексашенко. Однако есть мнение, что административная система в России не справится с задачей массовой единовременной раздачи денег населению.
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