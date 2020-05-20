Снижение трат по кредиткам объяснили неуверенностью россиян

Заместитель заведующего кафедрой факультета социальных наук НИУ ВШЭ Диляра Ибрагимова в эфире НСН связало нежелание россиян тратить кредитные средства со стремлением к экономии и неуверенностью в завтрашнем дне.

«Экономят — понятно, почему. Сократились доходы, многие лишились своего бизнеса, происходит сокращение рабочего дня и зарплаты. Экономия сейчас — как одна из стратегий выживания. Кроме того, кредитные карты — это всегда финансовая дисциплина, подразумевающая уверенность в дальнейших доходах. Процент по кредитным картам всегда высокий. Они имеют смысл, если вы укладываетесь не в минимальный платёж, а полностью покрываете потраченную сумму в льготный период. Тогда это получается беспроцентный кредит. Но для этого нужна, опять же, уверенность, что доходы у вас в следующем месяце будут. А её нет: кризис ударил по малому бизнесу и самозанятым, многие закрыты, и неопределённость стала ещё более высока», - поделилась своим мнением Ибрагимова.

В «Открытии» считают, что снижение уровня утилизации кредиток — нетипичная реакция на кризис, потому что обычно траты заёмных средств растут или остаются на прежнем уровне, а объём погашений снижается. Сейчас клиенты на самоизоляции сократили потребление и отложили крупные траты, поэтому у них остаётся больше средств на погашение, говорят опрошенные РБК эксперты.

По оценкам банкиров выдача кредитов в апреле сократилась до минимума с 2017 года. В сегменте потребительского кредитования были одобрены только 19,6% заявок, в ипотечном кредитовании — 55,2% заявок. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН предположил, что ситуация улучшится в июне.

