Снижение трат по кредиткам объяснили неуверенностью россиян
Процент по кредитным картам обычно высокий, поэтому в условиях кризиса россияне предпочитают не рисковать, заявила в эфире НСН эксперт ВШЭ Диляра Ибрагимова.
Уровень утилизации кредитных карт, под которой подразумевается доля используемого лимита по кредитке, по итогам нерабочего апреля опустился до 47,4%. Это минимальный показатель с января-февраля 2015 года, пишет РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Снижение уровня утилизации, в частности, зафиксировали по кредиткам своих клиентов «Райффайзенбанк» и «Открытие».
Заместитель заведующего кафедрой факультета социальных наук НИУ ВШЭ Диляра Ибрагимова в эфире НСН связало нежелание россиян тратить кредитные средства со стремлением к экономии и неуверенностью в завтрашнем дне.
«Экономят — понятно, почему. Сократились доходы, многие лишились своего бизнеса, происходит сокращение рабочего дня и зарплаты. Экономия сейчас — как одна из стратегий выживания. Кроме того, кредитные карты — это всегда финансовая дисциплина, подразумевающая уверенность в дальнейших доходах. Процент по кредитным картам всегда высокий. Они имеют смысл, если вы укладываетесь не в минимальный платёж, а полностью покрываете потраченную сумму в льготный период. Тогда это получается беспроцентный кредит. Но для этого нужна, опять же, уверенность, что доходы у вас в следующем месяце будут. А её нет: кризис ударил по малому бизнесу и самозанятым, многие закрыты, и неопределённость стала ещё более высока», - поделилась своим мнением Ибрагимова.
В «Открытии» считают, что снижение уровня утилизации кредиток — нетипичная реакция на кризис, потому что обычно траты заёмных средств растут или остаются на прежнем уровне, а объём погашений снижается. Сейчас клиенты на самоизоляции сократили потребление и отложили крупные траты, поэтому у них остаётся больше средств на погашение, говорят опрошенные РБК эксперты.
По оценкам банкиров выдача кредитов в апреле сократилась до минимума с 2017 года. В сегменте потребительского кредитования были одобрены только 19,6% заявок, в ипотечном кредитовании — 55,2% заявок. Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев в эфире НСН предположил, что ситуация улучшится в июне.
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