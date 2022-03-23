Газ, импорт и торги: Финансист рассказал, когда доллар упадет ниже 90 рублей

После поручения Путина перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли доллар опустился ниже 100 рублей. По данным Московской биржи, в определенный момент доллар упал ниже 95 рублей. Голубовский считает, что дальше рубль будет укрепляться.

«Но рубль будет укрепляться фундаментально и не из-за решения Путина. В силу того, что импорт резко упал, а экспортные цены остаются очень высокими. Я бы ждал к середине мая падение курса валют ниже 90 рублей. Во втором полугодии так начнет штормить мировые рынки, что будут скачки валютных курсов. Тогда очень резко могут упасть цены на сырье, если будет финансовый кризис», - подчеркнул он.

По его словам, положение на бирже поможет стабилизировать ситуацию в экономике.