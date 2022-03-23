Газ, импорт и торги: Финансист рассказал, когда доллар упадет ниже 90 рублей
Дмитрий Голубовский считает, что укрепить рубль поможет запуск торгов на Московской бирже.
В ближайшем будущем рубль будет укрепляться и не из-за решения президента России Владимира Путина перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли, а из-за резкого падения импорта и высоких экспортных цен. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
«Не имеет большого значения, в какой валюте проходит платеж, потому что это не сбережение, а оборотные средства. Но в краткосрочной перспективе это решение позитивно, потому что снизит транзакционные риски. Грубо говоря, можно быть абсолютно спокойным за проходимость платежей, потому что теперь за все, что на стороне Европы, будет отвечать только Европа. Со временем у «Газпрома» просто не будет валютной выручки, останется рублевая. Если все сделки по покупке валюты для платежей за газ будут проходить через биржу, непосредственно через "стакан", то есть там появятся объемы для ликвидности рынка, это, конечно, хорошо. Что хорошо для ликвидности валютного рынка, то хорошо для курса», - отметил он.
После поручения Путина перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли доллар опустился ниже 100 рублей. По данным Московской биржи, в определенный момент доллар упал ниже 95 рублей. Голубовский считает, что дальше рубль будет укрепляться.
«Но рубль будет укрепляться фундаментально и не из-за решения Путина. В силу того, что импорт резко упал, а экспортные цены остаются очень высокими. Я бы ждал к середине мая падение курса валют ниже 90 рублей. Во втором полугодии так начнет штормить мировые рынки, что будут скачки валютных курсов. Тогда очень резко могут упасть цены на сырье, если будет финансовый кризис», - подчеркнул он.
По его словам, положение на бирже поможет стабилизировать ситуацию в экономике.
«Запуск торгов на Московской бирже может повлиять на курс рубля. Когда все наконец-то убедятся в том, что экономика починена, и все доллары, которые были накуплены в панике, понесут сдавать для покупки акций российских компаний, у которых очень высокая дивидендная доходность при очень низких ценах. Правда, я думаю, что этот дисконт исчезнет в первые же пару дней торгов. Торги, скорее всего, откроются резким ростом всех ликвидных бумаг, особенно экспортно-ориентированных, и потом на рынке будет равновесие. Дальше в течение нескольких недель, скорее всего, продолжится рост. Потому что перспектив для снижения в течение нескольких месяцев в условиях экстремально дешевого рубля и большой экспортной выручки я не вижу», - заключил Голубовский.
Ранее завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что сейчас в мире «одна страна рисует доллар, который ничего не стоит, и в обмен на нарисованную пустоту, получает все материальные ресурсы других государств».
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