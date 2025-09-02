VK: ОТ МОСКВЫ ДО СИРИУСА

В музыкальную экосистему компании VK входят стриминговый сервис VK Музыка, лейбл VK Records и ряд концертных площадок в Москве, в числе которых VK Stadium и VK Gipsy. Кроме того, в соцсети «ВКонтакте» после приобретения холдингом 10% билетного оператора «Кассир.ру» запущен сервис по продаже билетов.

Музыкальный фестиваль холдинга VK Fest прошел в этом году в с середины июня по середину июля в пяти городах России и собрал 205 тысяч зрителей.

«Такой фестивальный тур проводится с 2022 года. Тогда VK Fest впервые вышел за пределы родного Петербурга и впервые прошел в трех городах: Питере, Москве и Сириусе. Эти площадки стали постоянными для проведения, а потом стали добавляться новые города и регионы. В этом году фестиваль снова охватил пять городов: Челябинск, Сириус, Казань, Санкт-Петербург и Москва. Всего фестиваль 2025 года посетило 205 тысяч человек. VK Fest уже прошел во Владивостоке, Новосибирске, Уфе и Красноярске. География фестиваля будет только расширяться», - рассказали НСН в пресс-службе фестиваля.

МТС: «ПРОЕКТЫ 360»

Вторым музыкально-концертным флагманом среди корпораций является компания МТС, которая имеет в «Лужниках» свою площадку «МТС Live Лето». На ней этим летом второй год подряд прошел одноименный двухмесячный опен-эйр, который посетили 200 тысяч зрителей.

«Мы проводим МТС Live Лето в Лужниках второй год подряд. Сегодня это одна из самых посещаемых и самых масштабных по техническому оснащению open-air площадок. За два месяца работы на площадке состоялось 28 концертов, на сцену вышли более 60 артистов, а посетили open-air 200 тысяч человек, включая зрителей городских и спортивных событий. Непосредственно на концерты и фестивали МТС Live пришли 90 тысяч человек», - сообщил НСН директор по маркетингу и развитию бизнеса МТС Медиа Андрей Алексеев.

В числе участников этого фестиваля оказалась и южнокорейская K-Pop-группа Young Posse, а в 2024 году в «Лужниках» увидели другую корейскую группу того же жанра Lightsum, что является сегодня определенной экзотикой для России.

Касаясь развития экосистемы МТС, Алексеев указал на взаимную интеграцию разных медиапродуктов компании.

«Мы строим холдинг так, чтобы его бизнесы дополняли друг друга. Пример — МТС Live Лето: сезон открывала фолк-группа Ay Yola, подписанная на МТС Лейбле, чей трек «Homay» стал мировым хитом с 500+ миллионов прослушиваний, а билеты на концерты продавались через витрину МТС Live. Другой кейс — тур Анны Асти: стадионные концерты были спродюсированы и подготовлены МТС Live, песни исполнителя были доступны на «МТС Музыке», а на KION вышел документальный фильм «ANNA ASTI. Царица» о подготовке стадионного шоу. Такие проекты 360° показывают, как разные бизнесы холдинга работают вместе, создавая полные и яркие коллаборации и привлекая новую аудиторию. Мы планируем и дальше масштабировать такие проекты, чтобы создать по-настоящему ценное и интересное предложение для своих пользователей», - отметил собеседник НСН.

В экосистему компании также входит сеть федеральных концертных площадок МТС Live Холл в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Челябинске и Нижнем Новгороде. Активами МТС Live являются московский театр МДМ (находится в долгосрочной аренде) и «Театр на Цветном» в центре столицы, созданный под управлением МТС Live. При этом МТС Лейбл помимо подписания артистов запустил джазовый саблейбл The Hat Music для развития этого направления.