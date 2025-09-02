«И грянул гром!»: Агрессивный Мах затмил летние фестивали корпораций
Летние музыкальные фестивали VK и МТС собрали по 200 тысяч человек, «Яндекс» продает билеты на зарубежные концерты звезд, однако самый громкий шум и городские легенды лета 2025-го породил мессенджер Max.
Крупнейшие технологические корпорации, продолжающие укреплять свои позиции на медиарынке, провели летом 2025 года свои фирменные музыкальные фестивали и продолжили выдавливание из России недружественных видеохостингов и мессенджеров. Однако главным событием лета, грозящим нарушить баланс во вроде бы сложившейся системе, стал весьма агрессивный запуск национального мессенджера Max, за разработкой которого стоит VK.
«Национальная служба новостей» подвела итоге летней «корпоративной битвы».
VK: ОТ МОСКВЫ ДО СИРИУСА
В музыкальную экосистему компании VK входят стриминговый сервис VK Музыка, лейбл VK Records и ряд концертных площадок в Москве, в числе которых VK Stadium и VK Gipsy. Кроме того, в соцсети «ВКонтакте» после приобретения холдингом 10% билетного оператора «Кассир.ру» запущен сервис по продаже билетов.
Музыкальный фестиваль холдинга VK Fest прошел в этом году в с середины июня по середину июля в пяти городах России и собрал 205 тысяч зрителей.
«Такой фестивальный тур проводится с 2022 года. Тогда VK Fest впервые вышел за пределы родного Петербурга и впервые прошел в трех городах: Питере, Москве и Сириусе. Эти площадки стали постоянными для проведения, а потом стали добавляться новые города и регионы. В этом году фестиваль снова охватил пять городов: Челябинск, Сириус, Казань, Санкт-Петербург и Москва. Всего фестиваль 2025 года посетило 205 тысяч человек. VK Fest уже прошел во Владивостоке, Новосибирске, Уфе и Красноярске. География фестиваля будет только расширяться», - рассказали НСН в пресс-службе фестиваля.
МТС: «ПРОЕКТЫ 360»
Вторым музыкально-концертным флагманом среди корпораций является компания МТС, которая имеет в «Лужниках» свою площадку «МТС Live Лето». На ней этим летом второй год подряд прошел одноименный двухмесячный опен-эйр, который посетили 200 тысяч зрителей.
«Мы проводим МТС Live Лето в Лужниках второй год подряд. Сегодня это одна из самых посещаемых и самых масштабных по техническому оснащению open-air площадок. За два месяца работы на площадке состоялось 28 концертов, на сцену вышли более 60 артистов, а посетили open-air 200 тысяч человек, включая зрителей городских и спортивных событий. Непосредственно на концерты и фестивали МТС Live пришли 90 тысяч человек», - сообщил НСН директор по маркетингу и развитию бизнеса МТС Медиа Андрей Алексеев.
В числе участников этого фестиваля оказалась и южнокорейская K-Pop-группа Young Posse, а в 2024 году в «Лужниках» увидели другую корейскую группу того же жанра Lightsum, что является сегодня определенной экзотикой для России.
Касаясь развития экосистемы МТС, Алексеев указал на взаимную интеграцию разных медиапродуктов компании.
«Мы строим холдинг так, чтобы его бизнесы дополняли друг друга. Пример — МТС Live Лето: сезон открывала фолк-группа Ay Yola, подписанная на МТС Лейбле, чей трек «Homay» стал мировым хитом с 500+ миллионов прослушиваний, а билеты на концерты продавались через витрину МТС Live. Другой кейс — тур Анны Асти: стадионные концерты были спродюсированы и подготовлены МТС Live, песни исполнителя были доступны на «МТС Музыке», а на KION вышел документальный фильм «ANNA ASTI. Царица» о подготовке стадионного шоу. Такие проекты 360° показывают, как разные бизнесы холдинга работают вместе, создавая полные и яркие коллаборации и привлекая новую аудиторию. Мы планируем и дальше масштабировать такие проекты, чтобы создать по-настоящему ценное и интересное предложение для своих пользователей», - отметил собеседник НСН.
В экосистему компании также входит сеть федеральных концертных площадок МТС Live Холл в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Челябинске и Нижнем Новгороде. Активами МТС Live являются московский театр МДМ (находится в долгосрочной аренде) и «Театр на Цветном» в центре столицы, созданный под управлением МТС Live. При этом МТС Лейбл помимо подписания артистов запустил джазовый саблейбл The Hat Music для развития этого направления.
ЯНДЕКС: «КРУПНЕЙШИЕ» И ЧКАЛОВ
В число развлекательных сервисов компании «Яндекс» входят музыкальный сервис «Яндекс Музыка», онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», книжный сервис «Яндекс Книги», а также «Яндекс Афиша» и продюсерский центр «Плюс Студия». При этом, по данным компании, все эти сервисы являются лидерами в своих сегментах.
«Яндекс Музыка — крупнейший подписной музыкальный сервис в России с 29 млн слушающих подписчиков в месяц. Яндекс Афиша — крупнейший продавец билетов в России, оборот прямых продаж билетов во втором квартале 2025 года вырос на 104%, до 8,2 млрд рублей», - отметили в компании.
«Яндекс» не проводит в России «именной» музыкальный фестиваль. При этом в прошлом году в Казахстане прошел фестиваль Yandex Park Live с участием рок-звезд из Великобритании, США, ЮАР и других стран. В 2025 году фестиваль (пройдет в начале сентября) отказался от приставки Yandex и пригласил в качестве хедлайнеров Робби Уильямса и Мэрилина Мэнсона.
Директор по развитию бизнеса Яндекс Афиши Энрико Мазавришвили прояснил НСН ситуацию.
«Что касается фестиваля Park Live в Казахстане: в этом году Яндекс Афиша выступает одним из его партнеров. В рамках сотрудничества мы обеспечиваем продажу билетов на мероприятие через наш сервис», - отметил он.
Через билетный сервис «Яндекса» россияне могут купить билеты и на другие зарубежные концерты.
«Среди популярных направлений — страны СНГ, а также события в других странах, например, ОАЭ. Среди артистов и мероприятий, которые вызывают интерес у россиян в этом году, можно выделить Дженнифер Лопес, Limp Bizkit, Тиля Линдеманна и фестиваль Park Live», - говорил НСН Мазавришвили.
Кроме того, в конце августа стало известно, что в 2026 году в «Доме Chkalov» на площади Курского вокзала в Москве откроется— флагманское городское пространство компании под названием «Яндекс-01». По данным Forbes, культурный кластер займет три этажа, «Кинопоиск» откроет там кинозал для премьер оригинальных проектов, а «Яндекс Музыка» создаст пространство для концертов и общения артистов со слушателями.
И ГРЯНУЛ ГРОМ: АГРЕССИВНЫЙ МАХ
Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко говорил НСН, сравнивая успехи корпораций, что, несмотря на хорошие продукты, МТС приходится «играть на чужом поле», поскольку объемы рекламы, которые "Яндекс" и VK могут на себя потратить, кратно превосходят всё, что делает МТС.
Он предупреждал, подводя итоги первого полугодия 2025-го, что никто из конкурентов не в состоянии «подвинуть» VK c «Яндексом», а фундаментальные перемены на этом рынке могут наступить лишь с запуском национального мессенджера Max от VK. И летом грянул гром.
13 августа Роскомнадзор объявил об ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ - прим. НСН). Группы, чаты и сообщения в этих мессенджерах продолжают работать, однако привыкшие к бесплатным звонкам россияне судорожно ринулись искать альтернативы и вспомнили о мессенджере Max, «сырая» версия которого заработала с весны.
В конце августа в VК сообщили, что в Max зарегистрировались уже 18 миллионов пользователей, туда активно переводят сервисы крупных компаний, в числе блогеров, ведущих каналы в новом национальным мессенджере, уже засветились Владимир Соловьев, Артемий Лебедев, Александр Цыпкин, Ирина Хакамада, Валя Карнавал и Влад Бумага.
Клименко объяснил НСН, нарушился ли баланс.
«До запуска Мах'а по-взрослому еще пройдет время, но в целом мы видим, как очень жестко и быстро формируется колоссальный объем данных в одном месте, который будет контролировать VK. Для остальных игроков рынка это достаточно напряженная ситуация, ведь данные – это деньги. Теперь все будет зависеть от того, как распорядится данными VK. Они могут закрыться и все делать только для себя, либо будут их выпускать на рынок. Во втором случае особого напряжения не будет. Если же VK будет копать только под себя, начнутся серьезные разговоры на тему: что происходит? Оценки можно будет давать только в следующем году, по весне. В этом году, когда запустятся каналы и чат-боты, станет понятно, как народ начнет мигрировать. Сейчас много разных шумов, но история будет понятна только после вскрытия, а вскрытие – это статистика. Сейчас ходят разные городские легенды, но вопрос в том, как часто человек будет заходить в этот мессенджер. Может быть, 100 миллионов человек его установят, но никто не будет заходить, а может 10 миллионов установят и будут каждый день жить там по несколько часов. Это принципиальная разница», - сказал эксперт.
По его мнению, случившееся пока нельзя назвать ударом по «Яндексу». При этом Клименко представил одну из версий, почему такой «большой кусок» решили отдать VK.
«"Яндекс" и VK выглядят одинаково крупными компаниями, но у "Яндекса" условно все хорошо, благодаря наличию поиска и объему данных для построения всех рекламных моделей, а у VK не все хорошо, если посмотреть на бирже. А теперь – вроде бы сбалансирована история. Это одна из версий, а техническая версия заключается в том, что только VK может быстро что-то сделать, потому что у них колоссальный опыт работы с мессенджерами. Очевидно, что если кто-то и справится, то только они – это если говорить про скорость. Я не знаю, можно ли это назвать ударом по "Яндексу", пока это просто улучшение качества данных у "ВКонтакте". Его же все время ругают за низкую эффективность рекламы. Возможно, с Max'ом она улучшится», - заключил собеседник НСН.
НАШ ОТВЕТ YOUTUBE: «СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ»
Тем временем холдинг «Газпром-Медиа» продолжил летом реструктуризацию бизнеса в рамках слияния в единую платформу видеохостинга Rutube, онлайн-кинотеатра Premier и сервиса вертикальных видео Yappy. Деловые СМИ сообщают на этом фоне в компании идет значительное сокращение персонала и люди «уходят отделами». Кроме того, наблюдаются проблемы с работой самого сервиса. Некоторые каналы пропадают из Rutube, для их восстановления нужно заново доказывать, кто есть кто, при этом до службы поддержки не достучаться, рассказал источник НСН, знакомый с ситуацией.
На этом фоне в конце лета издание «Ведомости» сообщило, что и Rutube, и сервис «VK Видео» впервые в истории наблюдений якобы обошли «приторможенный» в России YouTube по охвату в России.
Так, по данным Mediascope, в июле 2025 года российская аудитория Rutube составила 79,5 млн человек, «VK Видео» - 76,4 млн, а YouTube - 74,9 млн человек. СМИ называют это не случайностью или символическим событием, а свидетельством «структурной трансформации рынка видеоконтента в России».
