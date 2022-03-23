Торги входящими в индекс Московской Биржи акциями начнутся 24 марта

Центробанк РФ объявил, что было принято решение проводить 24 марта торги на Московской Бирже 33 акциями, входящими в индекс площадки (IMOEX), сообщает пресс-служба регулятора.

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В сообщении говорится, что торги будут открыты в период с 9:50 до 14:00 мск, при этом будет установлен запрет коротких продаж.

Торги на срочном рынке контрактами на индекс Мосбиржи и отдельные акции, входящие в индекс площадки, будут проводиться в обычном режиме в период с 10:00 до 14:00 мск.

«По остальным инструментам торги пройдут в режиме, аналогичном установленному на 23 марта 2022 года, режим работы Биржи в последующие дни будет объявлен позднее», - добавили в ЦБ РФ.

Ранее Центробанк РФ до 1 апреля разрешил Мосбирже проводить ряд операций для нерезидентов из недружественных стран, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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