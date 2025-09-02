Китай вводит пробный безвизовый режим для россиян

В рамках программы реновации в Москве построено 6,4 млн квадратных метров жилья

Собянин: Московские предприниматели оказывают системную поддержку участникам СВО

В Москве разработали ИИ-систему для диагностики ЛОР-заболеваний

Стоимость аренды жилья в Москве с началом учебного года и делового сезона может повыситься до 20%

В Московской области может закрыться или переехать каждый пятый алкомаркет