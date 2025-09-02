Китай вводит пробный безвизовый режим для россиян
Китай введет пробный безвизовый режим для граждан России. Об этом рассказал на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Отмечается, что безвиз начнет действовать с 15 сентября. Решение принято в целях дальнейшего содействия взаимным поездкам граждан Китая и других стран.
«С 15 сентября... по 14 сентября 2026 года будет действовать пробная безвизовая политика в отношении граждан России, имеющих обычные паспорта», - указал Го Цзякунь.
Для россиян запустят безвиз сроком до 30 суток.
Между тем власти Таиланда сохранили действующий безвизовый режим для граждан РФ, который позволяет находиться на территории страны до 60 дней, пишет 360.ru.
