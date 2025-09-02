Россия и Китай подписали более 20 документов о сотрудничестве

Россия и Китай подписали свыше 20 документов о двустороннем сотрудничестве. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.

Ранее в Пекине прошли переговоры с участием лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. По итогам встречи были подписаны ряд соглашений о сотрудничестве.

«Стороны подписали более 20 документов... охватывающих энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект, сельское хозяйство, инспекционный и карантинный надзор, здравоохранение», - говорится в сообщении.

Также соглашения касаются научных исследований, сферы образования и СМИ.

Ранее Владимир Путин провел трехсторонние переговоры с Си Цзиньпином и лидером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Фотохост-агентство РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:КитайРоссияСи ЦзиньпинВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры