Россия и Китай подписали более 20 документов о сотрудничестве
Россия и Китай подписали свыше 20 документов о двустороннем сотрудничестве. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР.
Ранее в Пекине прошли переговоры с участием лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина. По итогам встречи были подписаны ряд соглашений о сотрудничестве.
«Стороны подписали более 20 документов... охватывающих энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект, сельское хозяйство, инспекционный и карантинный надзор, здравоохранение», - говорится в сообщении.
Также соглашения касаются научных исследований, сферы образования и СМИ.
Ранее Владимир Путин провел трехсторонние переговоры с Си Цзиньпином и лидером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Машину актера Головина продадут на торгах из-за долга по микрозайму
- В Германии отказались считать совпадением смерть четырех кандидатов от АдГ
- В Ижевске трех подростков обвинили в подготовке теракта на предприятии
- Туроператоры раскрыли, как подорожал отдых внутри России
- Китай вводит пробный безвизовый режим для россиян
- «И грянул гром!»: Агрессивный Мах затмил летние фестивали корпораций
- Россия и Китай подписали более 20 документов о сотрудничестве
- В деле арестованного уральского журналиста Аллаярова появилось новое СМИ
- Путин встретился с лидерами Китая и Монголии
- «Роскосмос» анонсировал запуск грузового корабля «Прогресс МС-32»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru