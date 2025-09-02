В Ижевске трех подростков обвинили в подготовке теракта на предприятии
Трех подростков арестовали за попытку совершить теракт на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ижевске в Удмуртии. Об этом рассказала журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Следком и региональное управление ФСБ пресекли преступную деятельность несовершеннолетних, обвиняемых в покушении на теракт. Подростки 15, 16 и 17 лет в июле установили через мессенджер контакт с, предположительно, представителем спецслужб Украины. Несовершеннолетние получили задание совершить теракт на объекте ОПК Ижевска.
Как отметила Петренко, в дальнейшем два фигуранта получили самодельное взрывное устройство. В августе сотрудники ФСБ задержали подростков при закладке бомбы у проходной предприятия. Трех обвиняемых арестовали.
Ранее силовики задержали жителя Забайкальского края за госизмену и призывы к терроризму, пишет 360.ru.
