В деле арестованного уральского журналиста Аллаярова появилось новое СМИ

Новое СМИ появилось в деле главы свердловской редакции Ura.ru Дениса Аллаярова, арестованного по обвинению во взятке родному дяде — экс-главе уголовного розыска ОП №10 Андрею Карпову. Об этом пишет Ura.ru.

Отмечается, что журналисту предъявили новое обвинение, в нем размер взятки вырос с 20 до 120 тысяч рублей, однако следствие не стало допрашивать свидетелей, которые могли бы подтвердить невиновность Аллаярова. Редактор через своих адвокатов подал жалобу прокурору области Борису Крылову, указав, что предварительное следствие по делу ведется с нарушениями и преследует цель заставить журналиста оговорить третьих лиц. Издание отмечает, что правоохранители не хотят разбираться в реальной преступной деятельности Карпова.

«Изучая сведения о движении денег по счетам Аллаярова и его семьи, адвокаты выяснили, что на карточки матери и жены Карпова регулярно поступали деньги (одинаковые суммы по 7 тысяч рублей) от журналистов. Но не Ura.ru, где работает Денис, а другого известного екатеринбургского СМИ», - говорится в материале.

Отмечается, что средства отправлял редактор раздела «Криминал», экс-сотрудник пресс-службы ГУВД Свердловской области. При этом известно, что Карпов признался родственникам в даче ложных показаний на Аллаярова. В обмен бывшему полицейскому обещали смягчить наказание по делу о превышении полномочий, фигурантом которого он является.

«По версии Дениса Аллаярова, его оговорили, чтобы СК получил основания для проведения следственных действий в отношении... Ura.ru. На последнем заседании суда, где Аллаярову продлили меру пресечения, он рассказал, что от него требуют лживых показаний на третьих лиц», - указывает издание.

Редактора Ura.ru задержали в июне и поместили под стражу по подозрению в даче взятки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Аллаяров не признает вину.

