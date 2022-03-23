Путин: Оплата газа будет переведена в рубли

Россия не будет поставлять товары в Евросоюз и получать за них оплату в валюте, оплаты газа будет производиться в рублях. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, продавать товары за доллары и евро не имеет смысла, так как эти «валюты скомпрометировали себя». При этом Путин подтвердил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по контрактам, несмотря на действия недружественных стран.

Введение в России цифрового рубля позволит государству контролировать социальные выплаты, адресность их получения, а также сократить средства на обслуживание соцподдержки, заявил ранее зампредседателя экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

