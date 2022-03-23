Путин: Оплата газа будет переведена в рубли
Россия не будет поставлять товары в Евросоюз и получать за них оплату в валюте, оплаты газа будет производиться в рублях. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, продавать товары за доллары и евро не имеет смысла, так как эти «валюты скомпрометировали себя». При этом Путин подтвердил, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по контрактам, несмотря на действия недружественных стран.
Введение в России цифрового рубля позволит государству контролировать социальные выплаты, адресность их получения, а также сократить средства на обслуживание соцподдержки, заявил ранее зампредседателя экспертного совета Центробанка по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+25 387 / сут.
Умерли
366 тыс.+418 / сут.
Выздоровели
16,5 млн+66 476 / сут.
- Мишустин назвал обеспечение продовольственной безопасности главной задачей
- Песков ответил на возражения Запада по оплате газа в рублях
- «Неприличная утка». Песков прокомментировал сообщение о смерти Жириновского
- Пенсионеры посоветовали «обедневшему» Петру Авену идти мести улицы
- ЛДПР просит запретить Telegram-канал Mash за фейк о смерти Жириновского
- Аналитик назвал лучшую отрасль для инвестирования
- Песков опроверг сообщения о подготовке ограничений на выезд IT-специалистов
- Песков прокомментировал возможное исключение России из G20
- В Белгородской области при обстреле погиб военный священник
- Песков: Путин не обозначил позицию по восстановлению Мариуполя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru