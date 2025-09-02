Путин встретился с лидерами Китая и Монголии

Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Об этом сообщили в Кремле.

Трехсторонняя встреча состоялась в Пекине. Переговоры прошли уже в седьмой раз.

«Россия искренне стремится к всестороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией... Мы считаем важным, чтобы успешное сотрудничество по двусторонней линии дополнялось и обретало новые грани за счет трехстороннего формата взаимодействия», - подчеркнул Путин.

Как отметил российский лидер, государства разделяют заинтересованность в развитии политических, экономических, гуманитарных связей, а народы трех стран объединены давними традициями дружбы и взаимной поддержки.

Ранее Владимир Путин встретился с премьер-министром Непала Кхадгой Прасадом Шармой Оли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, пишет 360.ru.

