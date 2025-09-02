Путин встретился с лидерами Китая и Монголии
Президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Об этом сообщили в Кремле.
Трехсторонняя встреча состоялась в Пекине. Переговоры прошли уже в седьмой раз.
«Россия искренне стремится к всестороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией... Мы считаем важным, чтобы успешное сотрудничество по двусторонней линии дополнялось и обретало новые грани за счет трехстороннего формата взаимодействия», - подчеркнул Путин.
Как отметил российский лидер, государства разделяют заинтересованность в развитии политических, экономических, гуманитарных связей, а народы трех стран объединены давними традициями дружбы и взаимной поддержки.
Ранее Владимир Путин встретился с премьер-министром Непала Кхадгой Прасадом Шармой Оли на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин встретился с лидерами Китая и Монголии
- «Роскосмос» анонсировал запуск грузового корабля «Прогресс МС-32»
- В Россию в 2025 году въехали свыше 16 тысяч украинцев
- Генпрокуратура запретила деятельность британской НПО Royal United Services Institute
- «Старые новости»: Джуд Лоу в роли Путина не помог «Кремлевскому волшебнику»
- В Приамурье после аварии с автобусом госпитализировали 19 человек
- Заманивать деньгами? Шаинский заявил об исчезновении поэтов-песенников в России
- «Спаслись не все»: Как музыкальные фестивали России пережили «лето отмен» 2025 года
- В Кремле заявили о формировании новой политической системы
- Трамп сделает заявление на необъявленную тему
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru