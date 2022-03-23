Курс доллара опустился ниже 100 рублей

Курс доллара опустился ниже 100 рублей впервые с 3 марта. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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В частности, по состоянию на 15:27 мск, курс доллара расчетами «завтра» снизился на 8,27% - до 94,99 рубля. Через несколько минут курс американской валюты составил 101,55 рублей, курс евро - 111,36 рублей.

Эксперты связывают укрепление рубля с заявлением президента РФ Владимира Путина о переводе расчётов с недружественными странами за поставки российского газа в российские рубли.

Ранее заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат заявила, что не считает неизбежным глобальный отказ от доллара, сообщает RT.

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