Лидер АдГ Алиса Вайдель ранее сообщила, что четыре кандидата от партии в короткий срок умерли незадолго до выборов в местные органы самоуправления, которые пройдут в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия 14 сентября. По данным телерадиокомпании WDR, кандидатов от АдГ перед выборами внезапно лишились города Бломберг, Бад-Липпшпринге, Шверте и Райнберг. В течение последних двух недель умерли Ральф Ланге (Бломберг), Штефан Берендес (Бад-Липпшпринге), Вольфганг Клингер (Шверте) и Вольфганг Зайц (Райнберг). Возраст умерших составлял 59 лет и старше. О причинах смерти не сообщается.

Зингер усомнился, что это было совпадение, и указал на атмосферу в стране, которая называет себя демократической.

«Трагично, что незадолго до выборов скончались четверо кандидатов от партии. Конечно, это очень маловероятное совпадение, но вовсе не исключенное, ведь случаи смерти в возрасте 59 лет и старше, к сожалению, не являются чем-то необычным. Однако куда более показательно не само совпадение, а та атмосфера, в которой мы живем: в стране, называющей себя демократией, против крупнейшей оппозиционной силы выстраивается так называемая "брандмауэр". Наши приемные и информационные стенды регулярно подвергаются нападениям. И именно поэтому характерно, что в обществе тут же возникают спекуляции о том, не скрывается ли за этим совпадением что-то большее. Уже сам факт таких подозрений говорит о том, в каком плохом состоянии находится доверие к политической культуре нашей страны. В демократиях никакая "брандмауэр" не должна существовать. Я ожидаю, что компетентные органы выполнят свою работу должным образом», — сказал собеседник НСН.

«Брандмауэр» - политическая позиция, препятствующая распространению определенной идеологии, политического движения или информации, подобно тому, как брандмауэр в архитектуре предотвращает распространение огня.