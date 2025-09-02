В Германии отказались считать совпадением смерть четырех кандидатов от АдГ
Общество Германии не доверяет политической культуре страны, сказал НСН Ульрих Зингер, добавив, что при демократии не должно быть брандмауэра против оппозиции.
Смерть четырех депутатов от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) незадолго до выборов является маловероятным совпадением, сам факт, что немецкое общество так думает говорит о многом, сказал в эфире НСН депутат в парламенте Баварии от АдГ Ульрих Зингер.
Лидер АдГ Алиса Вайдель ранее сообщила, что четыре кандидата от партии в короткий срок умерли незадолго до выборов в местные органы самоуправления, которые пройдут в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия 14 сентября. По данным телерадиокомпании WDR, кандидатов от АдГ перед выборами внезапно лишились города Бломберг, Бад-Липпшпринге, Шверте и Райнберг. В течение последних двух недель умерли Ральф Ланге (Бломберг), Штефан Берендес (Бад-Липпшпринге), Вольфганг Клингер (Шверте) и Вольфганг Зайц (Райнберг). Возраст умерших составлял 59 лет и старше. О причинах смерти не сообщается.
Зингер усомнился, что это было совпадение, и указал на атмосферу в стране, которая называет себя демократической.
«Трагично, что незадолго до выборов скончались четверо кандидатов от партии. Конечно, это очень маловероятное совпадение, но вовсе не исключенное, ведь случаи смерти в возрасте 59 лет и старше, к сожалению, не являются чем-то необычным. Однако куда более показательно не само совпадение, а та атмосфера, в которой мы живем: в стране, называющей себя демократией, против крупнейшей оппозиционной силы выстраивается так называемая "брандмауэр". Наши приемные и информационные стенды регулярно подвергаются нападениям. И именно поэтому характерно, что в обществе тут же возникают спекуляции о том, не скрывается ли за этим совпадением что-то большее. Уже сам факт таких подозрений говорит о том, в каком плохом состоянии находится доверие к политической культуре нашей страны. В демократиях никакая "брандмауэр" не должна существовать. Я ожидаю, что компетентные органы выполнят свою работу должным образом», — сказал собеседник НСН.
«Брандмауэр» - политическая позиция, препятствующая распространению определенной идеологии, политического движения или информации, подобно тому, как брандмауэр в архитектуре предотвращает распространение огня.
По словам Зингера, партия еще успеет выставить других кандидатов.
«Насколько мне известно, в таких случаях еще возможно выдвижение заменяющих кандидатов. Частично может потребоваться повторение голосования по почте», — отметил Зингер.
Ранее «Альтернатива для Германии» стала самой популярной немецкой партией, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». АдГ набрала 26% поддержки, сообщил институт опросов общественного мнения Forsa.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Кукушка хвалит Петуха»: Чем займется «коалиция желающих» в гостях у Макрона
- Машину актера Головина продадут на торгах из-за долга по микрозайму
- В Германии отказались считать совпадением смерть четырех кандидатов от АдГ
- В Ижевске трех подростков обвинили в подготовке теракта на предприятии
- Туроператоры раскрыли, как подорожал отдых внутри России
- Китай вводит пробный безвизовый режим для россиян
- «И грянул гром!»: Агрессивный Мах затмил летние фестивали корпораций
- Россия и Китай подписали более 20 документов о сотрудничестве
- В деле арестованного уральского журналиста Аллаярова появилось новое СМИ
- Путин встретился с лидерами Китая и Монголии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru